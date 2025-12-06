台禁小紅書挨轟！中國網友傻眼：來共產黨國生活看看

政治中心／周孟漢報導



中國社交軟體「小紅書」因近2年內涉入1706件詐騙案，且遭發函後不予理會我國政府提出的改善要求，因此前（4）日被發布命令暫行封鎖1年，消息一出引發爭議，網路上也出現不少批評，聲稱台灣封鎖小紅書是侵犯言論自由。對此，臉書粉專《Mr.柯學先生》就轉發了1名中國網友的貼文，文中感嘆「你來共產黨這個國家生活，然後我去台灣」、「真的覺得中國好的話，你就來中國活呀」，讓不少網友直喊「清醒的跑不掉真的很痛苦」。





廣告 廣告

台禁小紅書挨轟「侵犯言論自由」！中國網友傻眼喊：你來共產黨國生活看看

台灣政府發布命令暫行封鎖中國社交軟體「小紅書」。（圖／民視新聞網）





經常針對時事發表看法的臉書粉專《Mr.柯學先生》發文，轉發了1名中國網友在Threads上針對台灣封鎖小紅書一事的看法，該名網友表示「台灣的你們愛看小紅書的，你跟我換一下，我真的不喜歡看這些東西，你來共產黨這個國家生活，然後我去台灣，我去台灣，我每天真的會很愛護台灣，就換一下吧你也可以天天看小紅書，我也可以看IG這不是一舉兩得嗎？真的覺得中國好的話，你就來中國活呀」。

台禁小紅書挨轟「侵犯言論自由」！中國網友傻眼喊：你來共產黨國生活看看

中國網友感嘆「你來共產黨這個國家生活，然後我去台灣」。（圖／翻攝自臉書粉專《Mr.柯學先生》）





見到中國網友發言，《Mr.柯學先生》也笑喊「這位中國網友明白人」，其他網友則感嘆，「清醒的跑不掉真的很痛苦，一天到晚被愚蠢的氣息逼到不能呼吸」、「只有小粉紅和水軍覺得器官歸國有很光榮吧」、「真的，愛中國的人趕快都搬過去」、「一堆來台中國人好不容易遠離共產黨的荼毒，結果國民黨要推進讓共產黨統治台灣，這些中國朋友們心裡一定直罵髒話」、「中國國民黨很適合去當中國人」。

台禁小紅書挨轟「侵犯言論自由」！中國網友傻眼喊：你來共產黨國生活看看

文章出爐引發討論。（圖／翻攝自臉書粉專《Mr.柯學先生》）





事實上，針對網路上有人質疑台灣封鎖小紅書是侵犯言論自由，內政部長劉世芳近日也出面解釋，表示「這裡面並沒有任何黨派色彩的原因，小紅書已經聯繫過非常多次，從來沒有任何的法定代理人，就也是已讀不回，從來不管台灣的法治，那這樣子的話，是視我們的打詐條例於無物，這樣的一個小紅書，值得我們去支持它嗎，當然不值得」。





原文出處：台禁小紅書挨轟「侵犯言論自由」！中國網友傻眼喊：你來共產黨國生活看看

更多民視新聞報導

中配錢麗無法工作！竟衝華碩「做這1事」公司回應了

錢麗離職爆遭「華碩1大咖監視」！囂張嗆：我還會回來

33歲日女星順利在中國開唱！因1舔中舉動獲差別待遇

