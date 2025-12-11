台禁小紅書 中國國台辦批「反民主」！被問禁止臉書、IG竟這樣回答

內政部宣布封鎖小紅書1年。圖／翻攝法廣

內政部日前對中國社群平台「小紅書」頒發1年的封鎖令，中國國台辦發言人陳斌華昨日（12月10日）批評台灣民進黨此舉名義上說是要反詐騙，實際上卻是反民主。但是，現場有台灣媒體問到中國網友必須「翻牆」才能使用Facebook、Google、Youtube，陳斌華說，「支持依法依規使用各類社交平台」。

在昨天國台辦的記者會上，有台媒犀利反問陳斌華，說中國的網友也無法使用Facebook、Google、Youtube、Instagram、X等眾多社群平台，導致中國網友必須更改VPN翻牆才能使用，對此請陳斌華解釋，並詢問中國會不會開放民眾使用這些社群平台？

廣告 廣告

陳斌華並未正面回答這個問題，而是抨擊民進黨當局封禁小紅書，這樣的做法遭到台灣各界的強烈反對，這根本不是反詐騙，而是反民主，刻意的針對中國的社群平台，是別有用心。他還回覆：「相信如果你是小紅書的使用者，也會反對。」

國台辦發言人陳斌華。圖／國台辦發布

陳斌華說，中國支持在依法依規的情況下，使用各類社交平台，「也會始終堅持以人民為中心，依法打擊電信詐騙違法犯罪活動，積極維護兩岸同胞生命財產安全與合法權益」。

記者會上，有媒體提到台灣海基會有因此事連絡小紅書方面，但一直沒有得到相關的回應，那麼中國海協會是否會協助台灣海基會呢？陳斌華回答，因為民進黨政府不承認九二共識，所以海協會和海基會的溝通機制早就已經停擺了。



回到原文

更多鏡報報導

貓奴快看！元旦新規「家貓強制植入晶片」上路 違規重罰1.5萬元

2026請假新制元旦上路！這些假別「不能扣全勤」…病假、事假新規一次看懂

英文師逼填性騷擾問卷！「有無性行為、是處女嗎」當眾揭答案…銘傳大學急回應