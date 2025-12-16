台科大國際新型專班 招收國際生來台就讀、就業

期末考空檔，台科大智慧製造科技所學生THI和VU相約碰面，兩人相差7歲，但因來自越南、都是台科大國際產業人才教育專班114學年秋季班的學生，變得熟悉。

台科大新型專班學生VU表示，「1個月1萬的生活費，還有學費是學校付的，不是我付的，這個是給我不多的壓力，賺錢。」

台科大新型專班學生THI指出，「台灣市場很有發展潛力，尤其是在半導體領域，其次，我對很多專案都有研究，我認為台灣為我提供許多獎學金項目，讓我可以專注於學習。」

合作企業提供最多2年，每月至少1萬元的生活津貼，幫助很大，而畢業後能留台就業2年，也是一大誘因。

台科大新型專班學生VU表示，「這個機會我覺得最好，對我最好的。」

台科大新型專班學生THI說，「去體驗新的工作文化，這樣我就可以把這些經驗帶回越南，為我的國家做出貢獻。」

學生反應不錯，但台越基地計畫主持人、台科大副產學長楊朝龍說，目前越南仍有部分學校師生，對新型專班制度不熟悉，抱持觀望態度。

台越基地計畫主持人、台科大副產學長楊朝龍指出，「招生展，然後要去拜訪一些、開拓一些還不錯的學校，還不錯的學校又分不同層，也是要去過濾出好的學校。」

從越南來台14年，在台科大取得博士，已在工程學院任教的武德勝，是基地協同計畫主持人，更是重要橋樑。

台越基地協同計畫主持人武德勝說，「我們已和政府層級合作，我們可直接和大學領導階層對接，我們也邀請一些越南的教授來台灣，讓他們能了解我們更多。」

武德勝表示，基地與越南政府層級建立合作，可和大學高層直接溝通，更容易接觸到學生，讓制度與資訊更完整透明，吸引更多人來台。