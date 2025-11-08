台科大學生獲紅點設計獎作品 (圖)

其他人也在看
汐科站施工圍籬影響月台通行 台鐵：增人員引導
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市汐止區台鐵汐科站興建新增電梯與出口工程，因架設施工圍籬導致月台空間狹小，乘客行經月台與等車時險象環生。台鐵今天表示，會增派引導人員規劃動線，完工後拆除圍籬。中央社 ・ 9 小時前
德國觀眾欣賞紅點獲獎台灣設計作品 (圖)
德國觀眾在柏林「看見台灣，設計之光」特展，參觀台灣學生歷年榮獲紅點設計獎作品。中央社 ・ 9 小時前
桃園慈護宮廟埕寫生 吸引百組各界人士參與
桃園慈護宮八日上午在廟埕舉辦寫生活動，慈護宮主任委員簡征潭表示，這是慈護宮酬恩五朝圓醮系列活動之一，寫生比賽是為了弘揚媽祖信仰及傳統文化，並鼓勵學生從事藝術創作，以記錄宗教盛事和提升美學藝術。簡征潭表示，在廟埕內他偏好靜態活動，所以規劃了寫生比賽活動，非常感謝桃園國小楊雅真校長率領的團隊協助辦理，有媽祖的庇佑，今天風和日麗，希望大家都能夠在媽祖的慈悲關懷下，畫出心目中最美好的媽祖廟埕。負責協辦的楊雅真校長表示，慈護宮是桃園歷史悠久、香火鼎盛的廟宇，有幸能夠參加此次盛會倍感榮幸，感謝廟方還提供點心及礦泉水給參賽的家長及選手。楊雅真說，八日參加的各組別包括國小親子組、國小中年級組、國小高年級組、國中組、高中組及大專社會人士組共一百多組與會，除了描繪廟宇的宏偉外，包括將廟宇的建築、人文風貌、龍柱、媽祖神像及群眾膜拜的各種姿態都繪入參賽者寫生的範圍，借以彰顯媽祖庇佑萬民的神威。更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境台灣好新聞 ・ 16 小時前
雲林風箏衝浪公開賽盛大登場 (圖)
「2025雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」8日登場，吸引來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本與越南等國和台灣好手齊聚，在海上追風秀絕技。中央社 ・ 9 小時前
彌陀虱目魚節「藍綠委搶海線票」！ 台下互動熱「綠委4缺1」
高雄市 / 綜合報導 高雄彌陀虱目魚節今天登場，有意角逐高雄市長大位的藍綠立委，也都到場，來海線搶票，台下互動備受關注，但被發現綠委4缺1，林岱樺表示，因為行程來不及才沒有參加，而場邊也有諧音梗小插曲，彌陀區主場立委邱志偉，笑說要和三位有意參選的立委，保持一樣距離，來表達中立立場，馬上被邱議瑩笑說，這裡是彌陀，不是中立(中壢)。立委們一肩扛起擔擔子，兩邊裝滿虱目魚，滿載而歸的樣子看起來好開心，有意角逐高雄市長的藍綠立委許智傑、邱議瑩、柯志恩、賴瑞隆，參加彌陀虱目魚節活動，排排站一個接一個進場，拿起虱目魚對鏡頭合影，台下互動也受到關注。藍綠立委四人台下坐一排有說有笑，場邊還有諧音梗小插曲，立法委員(民)賴瑞隆說：「欸，你要喊凍蒜(當選)喔，趁許智傑不在。」立法委員(民)邱志偉說：「這是我的主場，要跟三位保持同等距離，表示我中立。」立法委員(民)邱議瑩說：「這裡是彌陀，不是中立(中壢)。」立委邱志偉笑說要和三位保持一樣距離，表達中立立場，立法委員(民)賴瑞隆說：「我們一樣照著我們既有的步調，穩健前進，像今天來到虱目魚文化節，也希望我們持續努力，讓我們高雄更進步更好。」立法委員(民)邱議瑩說：「不管誰出線，我們都希望大家還是能夠團結在一起，共同為高雄努力。」立法委員(民)許智傑說：「我比較屬於最大公約數，所以我會繼續努力。」立法委員(國)柯志恩說：「誰出線，我想我們都是君子之爭，我們用最大競爭力，大家來看看，如何幫高雄做到最好。」藍綠有意爭取高雄市長一職的立委都來海線搶票，但看不見民進黨立委林岱樺，近期他被發現高雄活動有綠委4缺1情況。1日衛武營萬聖節，林岱樺在岡山造勢沒去，這次虱目魚節又沒現身，難道有原因，林岱樺陣營表示本來要出席，但行程來不及才沒到場，不是故意不到。民進黨高雄市長初選越來越近，各參選人一舉一動和互動，都被緊盯著看。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
北韓嗆聲美韓聯合軍演！揚言進行更強硬反制 稱所有威脅都在瞄準範圍內
據韓聯社8日報導指出，北韓再度對美韓軍事動作表達強烈不滿。7日北韓發射彈道飛彈，其國防相（類似於國防部長）努光鐵（노광철 ）發表談話，痛批美韓舉行聯合軍演、派航空母艦入港，並舉辦年度韓美安保協議會議（SCM）的行為，是「敵對本性毫不掩飾的展現」，更警告平壤將採取「更具攻勢的行動」回應。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
金門夜貓子必收！藏在老洋樓裡的微醺秘境，夢酒館、談醺室精釀啤酒，享受一場充滿金門味的異國風情夜
我去金門好幾次了，怎麼玩我很懂，但金門的夜生活我還真的不知道能去哪裡？這趟就專門攻略這個金門酒香 夜生活推薦，高粱威士忌路跑 外浦商圈、莒光路必喝精選4+1家 微醺之旅。不誇張，真的是在金門閩南古厝洋樓巷弄間鑽來鑽去，尤其是充滿閩南文化與僑鄉文化交會的後浦小鎮，更是特別有異國風情這樣，是一種不一樣的另類金門體驗，充滿高粱酒 威士忌的微醺夜生活之旅。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 8 小時前
綠台南熱戰！ 陳亭妃搶攻親子票 林俊憲成立後援會
2026地方大選前哨戰，民進黨台南初選打得火熱，立委林俊憲今（8）日下午來到立委陳亭妃的大本營，鎖定「安南區」成立後援會，更傳出將在10日初選領表時，率領其他4位台南綠委陪同登記，而陳亭妃上午則在「新...華視 ・ 9 小時前
戴資穎宣布正式退役 小戴爸爸:該好好休息了
南部中心／鄭兆佐、陳芷萍 高雄市報導台灣羽球球后戴資穎7日晚上在個人臉書突然發文，宣布正式退役！文中說到，因為不想讓大家看到脆弱的自己，所以不會舉辦退役儀式。戴爸爸上午接受媒體採訪表示，小戴從去年巴黎奧運後，飽受膝傷之苦，今年終於雙膝都動了手術，未來會先休息，等膝蓋復原後，可能會去爬玉山、環島旅行。FTV Sports ・ 10 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 17 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前