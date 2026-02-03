台科大技優生赴花蓮 電腦繪圖3D列印助力教育

（中央社記者許秩維台北3日電）台科大助理教授胡家紋帶領技優學生深入花蓮，應用電腦繪圖與3D列印技術連結在地文化，實現偏鄉教育與社會服務，也激發學生的學習動機，並帶來成就感。

台灣科技大學教務處今天發布新聞稿指出，台科大應用科技學士學位學程助理教授胡家紋帶領技優生發揮專業，並以「技優回鄉」計畫，榮獲教育部113年度教學實踐研究計畫績優肯定。

談到深耕偏鄉的初衷，胡家紋表示，偏鄉學校缺的是師資，併班使得教師必須教不擅長的科目，因此發展出一套結合「教中學」、「線上私播課 」、「跨域整合實作」的三合一虛實整合創新模式，讓台科大技優生擔任小老師。

胡家紋觀察到，技優生大多具備「手作強、表達弱」的特質，因此讓學生參與錄製6小時的高品質數位課程「創業停看聽」，並帶他們前往花蓮玉里高中擔任授課教師，手把手帶領當地學員實作。

計畫團隊引導玉里高中學生和進修部學員，應用電腦繪圖與3D列印，設計出38款融合水鹿、山豬、桐花等在地元素的食物模具，參與者年齡從18歲橫跨至78歲，包含原住民、新住民、客家等多元族群。

胡家紋提到，當這些技優生發現自己所學對當地有用，並能把知識傳遞給家鄉的高中生、鄰居長輩時，那種使命感和成就感無可取代，雖然這樣的實體教學任務負荷較重，卻能顯著激發學生的學習動機與跨域整合成效；未來計畫將擴大至更多縣市，並加入「自媒體創作」與「AI應用」等新興主題，以工作坊形式協助在地進行師培。（編輯：張雅淨）1150203