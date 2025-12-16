台科大推動台越人才基地 新型專班招募國際人才

國立台灣科技大學接受教育部委託，擔任越南國際人才循環基地（新型專班）總召學校，負責跨校協調、招生推廣及在地合作，串接教育與產業資源。（台科大提供／林縉明台北傳真）

國立台灣科技大學受教育部委託擔任「台灣－越南國際人才循環基地（以下簡稱台越基地）」總召學校，負責跨校協調、招生推廣及在地合作，串接教育與產業資源，在越南北、中、南三區推動新型專班，使台越雙方在產官學研面向形成穩固的人才循環鏈，以實務合作支援企業人力需求並提升台灣產業競爭力。

為因應台灣少子化以及產業對中高階技術人才的需求，教育部於2024年起推動國際產業人才教育專班（以下簡稱新型專班），由政府、產業與大專院校共同投入資源，擴大招收STEM、金融、半導體等領域的國際學生來台就讀並留台就業。

越南是台灣新南向政策中的重要夥伴，具備龐大的青年人口與良好的學習基礎，在資訊、製造等產業鏈上與台灣往來密切。台科大校長顏家鈺表示，透過台越基地的推動與政府支持，台科大得以進一步聯結越南頂尖大學，使更多優秀學生與師長了解新型專班，協助台灣企業直接從校園端進行選才與育才，畢業後可直接留用，有助於企業降低招募成本並提升用人效率。

顏家鈺指出，許多台商持續在越南擴廠布局，新型專班所培育的學生不僅具備在台灣企業實習與工作經驗，也具備受台灣企業延攬，成為未來外派越南或投入在地台商體系的重要潛力。此模式讓學生在履行留台義務後，仍能延伸出多元職涯發展選項，甚至成為串連台越產業鏈的專業人才。

台科大多年來深耕越南教育合作，越南學位生為境外生比例中第二多，此次擔任總召學校後，即與明新、龍華、崑山科大等夥伴共同推動招生宣傳、提供免費華語課程與企業媒合等工作。目前簽約合作、參與開班招收越南學生的企業約有 150 家，產業涵蓋半導體、資通訊、電子、智慧製造及材料等領域，包括 Nvidia、台積電、日月光、聯發科、美光等知名企業。

台科大副產學長楊朝龍表示，為提升新型專班報名意願與註冊率，台越基地已規劃多項配套措施。由於目前越南仍有部分學校師生對專班制度不夠熟悉而持觀望態度，未來將持續深入越南各地進行說明與交流，協助釐清制度內容，使專班資訊更透明，學生可依自身條件及需求做出更明確的選擇。此外，新學年度也將從與台灣具雙聯合作關係的大學中，預先媒合就讀意願較高的學生，以提升整體轉換率。

除了招生及宣傳推廣外，台越基地也著重學生實際就讀與後續發展的銜接，協助學生提前了解企業職務內容，並持續強化線上與實體華語課程，以減少因期待落差或語言適應造成的退縮。楊朝龍比喻，若美國長春藤聯盟開設讓台灣學生赴美、並可留在當地工作的專班，吸引大量學生報名。

