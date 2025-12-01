台科大攜手電動機車大廠 打造百萬級電池健康監測平台
在能源轉型與淨零碳排成為全球焦點的時代，國立台灣科技大學應用科技研究所特聘教授王復民帶領的團隊與國內一線電動機車大廠合作，以創新電池安全技術與高分子材料設計，這套系統透過大量數據分析，追蹤電池在充放電、電壓與阻抗變化等參數下的健康狀況，並結合統計模型預測異常，重新定義綠能儲存的安全標準。
團隊研究成果已應用於國內共享電池業者的監控系統，運用大數據與電化學量測技術，與台灣一線電動機車大廠合作建立國內首套「電池健康監測與預警平台」，能在異常升溫或電阻突增前即發出警訊，讓電池「用得久、用得安心」。王復民形容：「我們希望電池在出現問題時，不是爆炸，而是靜靜地離開人世。」
王復民指出，研究核心在於「如何讓能量安全釋放、而非爆炸反應」，技術關鍵結合聚合物電解質設計與熱管理控制。團隊也在國內電動機車品牌的電池網絡中驗證技術，包括隨機抽樣檢測、在役健康調整與短路預測演算法，使系統能自動調整充放電策略，並提前預防事故。
王復民強調，產學合作最大價值在於雙向學習，「學界獲得真實環境數據，業界則提升產品安全與壽命。」這項合作也讓台科大學生能直接參與實務專案，將電化學理論轉化為工程應用。
王復民早年於工研院從事電池與聚合物電解質研究，2010年起任教台科大，持續深耕鋰電池安全與續航議題。他開發的In-situ即時觀測技術，能在電池運作中觀察內部化學變化，提前預測老化與安全風險。
王復民說，「我們分析上百萬顆電池的資料，目前未發現安全疑慮。」這項成果讓台灣成為全球少數能進行「百萬級電池安全監測」的國家，也樹立了產學合作的新標竿。
他認為，台灣的優勢在於「精密與安全」，未來將持續拓展至無人機、潛艇與穿戴式裝置等領域。團隊亦投入自供電穿戴與生物感測器研究，期望打造能「自行發電又能健康監測」的智慧裝置。
