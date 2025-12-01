台科大攜手電動機車廠 建預警平台監測電池健康

（中央社記者許秩維台北1日電）台科大團隊與電動機車大廠合作，建立「電池健康監測與預警平台」，能在異常升溫或電阻突增前即發出警訊，讓電池用得久、用得安心。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，在能源轉型與淨零碳排成為全球焦點的時代，台科大應用科技研究所特聘教授王復民帶領團隊與國內電動機車大廠合作，推動創新的電池安全技術與高分子材料設計，榮獲「有庠綠色科技創新獎」與「2025淨零排放科技國際競賽」肯定。

台科大團隊與電動機車大廠合作，建立國內首套「電池健康監測與預警平台」，透過大量數據分析，能追蹤電池在充放電、電壓與阻抗變化等參數下的健康狀況，並結合統計模型預測異常，在異常升溫或電阻突增前發出警訊，讓電池用得久、用得安心。

廣告 廣告

王復民表示，研究核心在於「如何讓能量安全釋放、而非爆炸反應」，技術關鍵結合聚合物電解質設計與熱管理控制；團隊也在國內電動機車品牌的電池網絡中驗證技術，包括隨機抽樣檢測、在役健康調整與短路預測演算法，使系統能自動調整充放電策略，並提前預防事故。

王復民提到，目前已分析上百萬顆電池的資料，尚未發現安全疑慮，這項成果讓台灣成為全球少數能進行「百萬級電池安全監測」的國家；另外，團隊也投入自供電穿戴與生物感測器研究，期望未來打造能「自行發電又能健康監測」的智慧裝置。（編輯：李淑華）1141201