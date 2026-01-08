台科大新竹分部國際書院與產學中心動工 拓產學基地

（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）國立台灣科技大學今天說，於新竹分部舉行國際書院大樓及先進產學中心工程開工，先進產學中心預計今年底完工，而國際書院大樓及校園公共設施預計2028年完工，拓展產學實作基地。

國立台灣科技大學今天在新竹分部舉行「國際書院大樓及先進產學中心接續工程」開工典禮，台科大校長顏家鈺致詞說，國際書院大樓及先進產學中心興建，是台科大全力推動校務發展的重要里程碑。

顏家鈺說，台科大長期與新竹多家廠商合作，也重視半導體設備領域，規劃於新竹分部設立半導體設備研發基地，提供學生實作訓練、實驗室測試及新材料研發環境。

他表示，同時，也有半導體相關廠商與學校洽談成立研發中心，導入符合產業應用趨勢的知識內容與教學模式，強化人才與產業的雙向連結。

新竹縣長楊文科出席說，台科大國際書院及先進產學中心可望強化產官學研合作，培育在地與國際學生，提升產學合作，帶動新竹高科技聚落發展。

依據台科大資料指出，先進產學中心規劃為地下1層、地上2層建築，空間涵蓋實驗室、會議室及研究室等；國際書院大樓為地下1層、地上6層的會館式建築，設有餐廳、教室、閱覽室、辦公室及可容納約500床的師生住宿空間。（編輯：張銘坤）1150108