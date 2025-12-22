台科大智慧電動車基地投入1.5億 4校聯盟攜手育才

（中央社記者許秩維台北22日電）台科大智慧電動車人才培育基地今天揭牌，總投入逾1.5億元，基地建置8大實驗室，台科大也串聯明志科大等校成立4校電動車聯盟，跨校合作培育電動車技術人才。

為推動智慧電動車技術研發與高階人才培育，台灣科技大學獲教育部補助成立「智慧電動車動力系統技術人才培育基地」，今天在台科大華夏校區舉行揭牌典禮，經濟部部長龔明鑫、教育部技術及職業教育司司長楊玉惠等人到場見證。

台科大獲得「教育部建置區域產業人才及技術培育基地計畫」補助新台幣9500萬元，加上校方自籌經費，總投入逾1.5億元，建置多元軟硬體設備；基地規劃約240坪空間，建構電池應用、動力系統測試、人工智慧感測等8大專業實驗室。

台科大也與明志科大、雲科大、崑山科大成立4校智慧電動車聯盟，串聯各校在能源電池、智慧座艙及自駕系統技術、晶片模組及充電樁研發製造等領域的研究量能。

台科大校長顏家鈺表示，此次設立智慧電動車專業場域，希望不只是學校投入，也能和企業結合，瞭解企業需求並與產業接軌，除了訓練學生，也幫企業訓練人才；台科大也和其他學校組成聯盟，課程互通、設備開放，攜手培育智慧電動車人才。

龔明鑫提到，智慧電動車發展是國際潮流，也是2050淨零碳排的重要方向；產業人才基地的成立，是推動智慧電動車技術人才的重要里程碑；這個基地特色是跨領域跨校聯盟，不只是單點突破，而是整合系統，希望未來能集結產學力量，共同推動智慧電動車發展。

楊玉惠指出，教育部建置區域產業人才及技術培育基地計畫目標4年投入24億元，建置20座人才培育基地，目前都已完成；而電動車是跨領域，很難由單一學校獨立完成，台科大等4所聯盟學校分別負責電動車的不同系統，希望透過跨校資源共享，帶領電動車產業往前邁進。

台科大電動車基地也與鴻華先進、和緯車輛、台達電、車輛研究測試中心等廠商建立產學合作；台科大也打造智慧車輛與動力系統兩大學程，與台師大、虎尾科大、明志科大、華夏科大等夥伴學校和企業推動交換生、實習生等合作，逾2/3課程都有業界專家參與授課，平均1年可培育逾900名學生。（編輯：張銘坤）1141222