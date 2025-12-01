台科大研發創新電池安全技術 台灣成為全球「百萬級電池安全監測」國家

〔記者林曉雲／台北報導〕為防止電池爆炸，行動電源等禁止託運，搭機時必須隨身攜帶，確保出問題的電池不會爆炸具有重要性。國立台灣科技大學應用科技研究所特聘教授王復民，長期深耕鋰電池安全與續航議題，帶領團隊與國內一線電動機車大廠合作，以創新的電池安全技術與高分子材料設計，重新定義綠能儲存的安全標準，榮獲「有庠綠色科技創新獎」與「2025淨零排放科技國際競賽」肯定。

王復民表示，團隊分析上百萬顆電池的資料，目前未發現安全疑慮，該成果讓台灣成為全球少數能進行「百萬級電池安全監測」的國家，也樹立了產學合作的新標竿，台灣的優勢在於「精密與安全」，未來將持續拓展至無人機、潛艇與穿戴式裝置等領域，團隊亦投入自供電穿戴與生物感測器研究，期望打造能「自行發電又能健康監測」的智慧裝置。

王復民說明，團隊的研究成果已應用於國內共享電池業者的監控系統，運用大數據與電化學量測技術，與台灣一線電動機車大廠合作建立國內首套「電池健康監測與預警平台」，能在異常升溫或電阻突增前即發出警訊，讓電池「用得久、用得安心」，希望電池在出現問題時，不是爆炸，而是靜靜地離開人世。

王復民指出，這套系統透過大量數據分析，追蹤電池在充放電、電壓與阻抗變化等參數下的健康狀況，並結合統計模型預測異常，研究核心在於「如何讓能量安全釋放、而非爆炸反應」，技術關鍵結合聚合物電解質設計與熱管理控制，團隊也在國內電動機車品牌的電池網絡中驗證技術，包括隨機抽樣檢測、在役健康調整與短路預測演算法，使系統能自動調整充放電策略，並提前預防事故。

王復民強調，產學合作的最大價值在於雙向學習，學界獲得真實環境數據，業界則提升產品安全與壽命，也讓台科大學生能直接參與實務專案，將電化學理論轉化為工程應用。

