台科大研發釩液流電池 提升安全性大幅降低碳足跡

（中央社記者許秩維台北10日電）台科大團隊利用電漿技術，研發出一款釩液流電池，主打低碳製程、長壽命與高安全性，可避免像鋰電池易發生燃燒或爆炸等問題，且大幅降低製造時的碳足跡。

台灣科技大學今天發布新聞稿表示，目前市面常見儲能方式有鉛酸電池與鋰離子電池，鉛酸電池成本低，但內含鉛與酸液，會導致環境污染與回收問題；鋰離子電池雖有高能量密度、體積小優勢，但在高溫、過充或結構受損時，可能引發熱失控，以致燃燒或爆炸事故。

台科大機械工程系特聘教授郭俞麟的研究團隊採用「常壓電漿製程技術」，製作液流電池電極，過程中不須加入酸液，也不產生化學廢水，製程也不需任何高溫設備或真空腔體，整體製程單純、環保且安全，靠單一製程就提升儲能效率，也大幅降低製造時的碳足跡與安全風險。

郭俞麟表示，這樣製造出來的電池幾乎不使用高耗能程序，碳足跡自然降低，也不易被課碳稅，這不僅是科研突破，更是台灣在全球能源競賽中扮演更重要角色的機會，「真正的綠能不只是減碳，還要讓每個人都能成為能源生產者」。

另外，團隊提到，這款液流電池可與太陽能、風能系統並聯使用，就像一座「電能水塔」，在用電離峰時期儲電、尖峰時期釋放，幫助企業與家庭達成電力自給自足；與鋰電池相比，液流電池具有供應穩定、不易燃燒或爆炸、循環壽命更長、可擴充性佳及彈性尺寸等特點。（編輯：陳仁華）1141110