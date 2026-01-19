台科大研發「黑色魔毯」 海浪太陽能驅動發電淨水

（中央社記者許秩維台北19日電）台灣科技大學團隊開發被稱為「黑色魔毯」的多功能石墨烯膜，以太陽能與海浪能驅動，可「一邊發電、一邊淨水」，還可應用到模組化與低碳製程實務操作。

台科大今天發布新聞稿指出，台科大應用科技研究所教授洪維松的團隊開發多功能石墨烯膜，研究成果發表於國際期刊「先進功能材料」（Advanced Functional Materials），獲2025淨零排放科技國際競賽台灣組冠軍、中國材料科學學會「2025華立創新材料大賽」優選獎。

洪維松表示，這片被稱為「黑色魔毯」的石墨烯基薄膜，整合太陽蒸發、發電、污染降解、自清等4大環境功能，呈現單一材料的多面向能力；團隊希望讓這張膜成為多功能平台，能過濾、能發電、能感測，這並非單一實驗室概念，而是未來綠能與智慧材料的跨界整合方向。

「這片薄膜就像會呼吸的毛巾。」洪維松說，上層吸收陽光，把海水蒸成水蒸氣，下層隨波浪震動發電，陽光照射時，膜表面吸熱進行蒸發與淡化，將海水轉化為潔淨水；海浪或風吹拂時，壓電結構會產生電流，這樣便能在偏鄉、離島或乾旱地區同時解決喝水與用電問題。

研究團隊更將技術進階到具有挑戰性的模組化設計，以利在有充足陽光、水源近，但電力缺乏的離島、沙漠地區建立行動式「水電雙用系統」，以及低碳製程與低能耗操作，符合淨零減碳趨勢，也讓研究離產業實務應用更靠近。（編輯：管中維）1150119