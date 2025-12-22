台科大設電動車基地 攜鴻華先進等產學合作

▲經濟部部長龔明鑫與教育部技職司司長楊玉惠參訪台科大方程式賽車隊自主打造的電動賽車。（圖／台科大提供）

[NOWnews今日新聞] 因應全球電動車產業快速發展與2050淨零排放目標，教育部補助台灣科技大學成立智慧電動車動力系統技術人才培育基地」。教育部技職司司長楊玉惠指出，電動車是跨領域的技術，分別由台科大、明志科大、雲科大、崑山科大四所學校分別負責動力系統、電池技術、自動駕駛及充電樁等領域，建構「一條龍」的人才培育體系，帶領電動車產業持續往前邁進。

教育部4年投入24億元、已完成20座人才培育基地的建置，其中電動車產業上，112年起已陸續核定台科大、明志科技大學、國立雲林科技大學、崑山科技大學設置人才培育基地，籌組「四校智慧電動車聯盟」，形成台灣智慧電動車產業的人才國家隊。以台科大基地為例，已有超過900位學生選修電動車相關學程，同時培育超過150位跨校種子教師，拓展人才培育的廣度與深度。

廣告 廣告

台科大校長顏家鈺表示，人才培育基地不僅培育學生專業能力，也協助企業共同培養所需人才，且基地資源也開放夥伴學校使用，透過課程互通、設備共享進行完整的學習訓練，藉由與產業的深度合作，學生將在智慧電動車領域發掘興趣、累積實力，進而成為推動臺灣智慧車輛產業發展的重要力量。

台科大獲得教育部補助9,500萬元，加上校方自籌經費，總投入超過1.5億元。基地已與鴻華先進、和緯車輛、台達電、車輛研究測試中心等國內外知名廠商建立長期產學合作，透過課程設計、專案實作與聯合研發，讓學生有機會直接參與前沿技術開發，並培養與產業接軌的即戰力。

經濟部部長龔明鑫表示，電動車發展是國際潮流，也是2050年淨零碳排政策的重要方向，而台灣在「三電」技術上具備優勢，也是台灣的機會。此次成立跨領域、跨校的聯盟，不僅著眼於單一技術突破，更強調智慧系統的整合發展，他也期待能夠持續串聯產學資源，強化人才培育，共同推動電動車產業發展。

此外，鴻華先進捐贈一輛電動車予台科大，並開放原廠專屬車用電腦通訊介面，讓學生能讀取並分析控制器內部資訊，包括感測器訊號、錯誤碼、運作模式及相關數據。台科大智慧電動車研發中心主任陳亮光指出，此舉不僅有助學生深入理解電動車核心技術，亦能透過車輛展示更清楚掌握電動車架構與配置，提升教學與實作完整性。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國電動車「反內捲」財報卻透露警訊！謝金河：盛極反轉時刻

鴻海、裕隆電動車合作布局 納智捷易主箭在弦上利多落誰家？

預防電動機車起火 台科大與電動機車廠打造首套電池健康預警平台