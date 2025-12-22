台科大設電動車基地 攜鴻華先進等產學合作
[NOWnews今日新聞] 因應全球電動車產業快速發展與2050淨零排放目標，教育部補助台灣科技大學成立智慧電動車動力系統技術人才培育基地」。教育部技職司司長楊玉惠指出，電動車是跨領域的技術，分別由台科大、明志科大、雲科大、崑山科大四所學校分別負責動力系統、電池技術、自動駕駛及充電樁等領域，建構「一條龍」的人才培育體系，帶領電動車產業持續往前邁進。
教育部4年投入24億元、已完成20座人才培育基地的建置，其中電動車產業上，112年起已陸續核定台科大、明志科技大學、國立雲林科技大學、崑山科技大學設置人才培育基地，籌組「四校智慧電動車聯盟」，形成台灣智慧電動車產業的人才國家隊。以台科大基地為例，已有超過900位學生選修電動車相關學程，同時培育超過150位跨校種子教師，拓展人才培育的廣度與深度。
台科大校長顏家鈺表示，人才培育基地不僅培育學生專業能力，也協助企業共同培養所需人才，且基地資源也開放夥伴學校使用，透過課程互通、設備共享進行完整的學習訓練，藉由與產業的深度合作，學生將在智慧電動車領域發掘興趣、累積實力，進而成為推動臺灣智慧車輛產業發展的重要力量。
台科大獲得教育部補助9,500萬元，加上校方自籌經費，總投入超過1.5億元。基地已與鴻華先進、和緯車輛、台達電、車輛研究測試中心等國內外知名廠商建立長期產學合作，透過課程設計、專案實作與聯合研發，讓學生有機會直接參與前沿技術開發，並培養與產業接軌的即戰力。
經濟部部長龔明鑫表示，電動車發展是國際潮流，也是2050年淨零碳排政策的重要方向，而台灣在「三電」技術上具備優勢，也是台灣的機會。此次成立跨領域、跨校的聯盟，不僅著眼於單一技術突破，更強調智慧系統的整合發展，他也期待能夠持續串聯產學資源，強化人才培育，共同推動電動車產業發展。
此外，鴻華先進捐贈一輛電動車予台科大，並開放原廠專屬車用電腦通訊介面，讓學生能讀取並分析控制器內部資訊，包括感測器訊號、錯誤碼、運作模式及相關數據。台科大智慧電動車研發中心主任陳亮光指出，此舉不僅有助學生深入理解電動車核心技術，亦能透過車輛展示更清楚掌握電動車架構與配置，提升教學與實作完整性。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
中國電動車「反內捲」財報卻透露警訊！謝金河：盛極反轉時刻
鴻海、裕隆電動車合作布局 納智捷易主箭在弦上利多落誰家？
預防電動機車起火 台科大與電動機車廠打造首套電池健康預警平台
其他人也在看
工作恍神、忘東忘西...年輕型失智者怕丟飯碗變黑數
五十歲林小姐在清潔公司任職多年，二年前頻出異狀，常忘記負責哪些樓層、上班時間不在崗位，主管覺得不對勁，求助台灣失智症協會...聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 12
他做1類工作月領48K問一路做到老嗎？網直呼：比工程師薪水高又輕鬆
[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導許多人開始工作後不甘於只做小職員，但安逸的工作總會待上幾年，對此就有網友到Dcard分享，他在金融業當會計任職已有五...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 87
福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應
福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 15
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 76
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 5 小時前 ・ 5
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 222
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 260
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
PLG》洋基工程再投震撼彈！「優雅女神」林志玲擔任重磅嘉賓
洋基工程籃球隊將在本週12月27日至28日，於新竹市立體育館迎來成軍後首個主題週，以「方舟啟航：女神降臨篇」打造全新世代的職籃娛樂體驗。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 7
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 136
前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離
台北地院近日針對前TVBS主播張靖玲與其82歲母親的房產爭議做出判決，認定房屋確實登記在張母名下，判決張靖玲敗訴，須返還房屋權狀並搬離位於台北市、價值逾4千萬元的老家。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 28
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 1 小時前 ・ 1
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 61
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 131
孤狼戰爭！張文「5度變裝」飯店淪補給站囤35汽油彈 警：他原計畫續戰
1219 北捷隨機恐攻案造成 4 死 11 傷，隨案情深入，嫌犯張文（27歲）展現出的犯罪專業度令辦案人員不寒而慄。警方在搜索張文投宿的商旅後發現，現場宛如一座小型「移動火藥庫」，不僅囤積了 35 顆汽油彈與 24 顆煙霧彈，更查獲整套用於逃脫的「變裝裝備」。警方研判，張文並非單純尋死，而是計畫透過 5 次變裝混入人群，並在首波攻擊後返回補給，發動更大規模的「第二波殺戮」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 59
張文化名「張鋒嚴」網購作案工具！籌畫近2年 筆電存完整犯案計畫
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導捷運台北車站及中山誠品南西店近日爆發隨機攻擊案件，檢警從兇嫌張文留存在網路雲端的資料中，得知完整作案計畫。進一...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 32
斐陶斐回歸：學歷傲慢又回來了
我對高虹安的第一印象來自她在《面試郭台銘》一書中，鉅細靡遺描述全台首富與她見面時的場景，彷彿粉絲與偶像見面，粉絲是郭台銘。 第一次與郭台銘見面時，高虹安說她準備的自我簡介只有幾張照片：「是一種蘋果已故創辦人賈伯斯演講的style」。而郭台銘一見到她便從他家的餐桌「蹦蹦跳跳地衝過來」，臉上是「想不到的萌萌笑容」，對著她說：「高小姐你好，看你的樣子，不愧是北一女樂儀隊旗隊。」思想坦克Voicettank ・ 8 小時前 ・ 303