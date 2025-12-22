台科大電動車人才基地揭牌 龔明鑫喊台灣不只半導體產業

國立台灣科技大學獲教育部補助成立的「智慧電動車動力系統技術人才培育基地」今天(22日)揭牌，經濟部長龔明鑫指出，台灣電動車產業雖然發展腳步較慢，但這1、2年已逐漸趕上進度，不僅電動車問世、電動小貨車國產化比重高達9成，電動巴士也正打入國際市場，可說台灣不只有半導體產業，電動車領域也有很大的發展機會。

教育部補助台科大新台幣9,500萬元在華夏校區成立「智慧電動車動力系統技術人才培育基地」，建構八大專業實驗室，進行關鍵技術研究、模組開發與系統測試，並打造智慧車輛、動力系統兩大學程，與台師大、虎尾科大、明志科大、華夏科等學校合作，培育高階電動車研發能力人才。

同時，台科大也宣布與明志科大、國立雲林科大、崑山科大成立四校智慧電動車聯盟，建立產學資源共享機制，讓各校研發成果緊密與產業需求接軌，加速技術落地以及商品化，未來也將逐步增加每年培育人才的數量。台科大校長顏家鈺說：『(原音)我們希望漸漸...我們目前差不多在100、200位，我們希望漸漸逐漸增加到幾百位，應該漸漸能夠符合我們汽車產業的需求。』

經濟部長龔明鑫在揭牌典禮上指出，台灣雖然車輛電動化發展較他國慢，但因電動車與台灣優勢ICT產業發展模式類似，「這給了台灣很大機會」，經濟部也挹注資源協助，這一年多來已逐步看見成果，例如協助鴻華先進打造首款國產電動小客車、中華汽車也推出首款國產3.5噸電動小貨車，其國產零組件高達9成。

電動巴士方面，龔明鑫表示，在經濟部協助發展馬達、電子、車控、智慧化系統關鍵技術下，現在台灣電動巴士不只在國內可見，還打入國際，讓台灣不只有半導體產業。他說：『(原音)5個車廠、9款車已經通過資格審，投入國內營運已經超過2千輛，很多都是國產化，甚至於現在的電動巴士我們已經成功地進入美國、日本、印度、東南亞還有南美洲的市場，已經在做一些開發，所以台灣看起來還是非常有機會，不是只有半導體而已，半導體基礎當然很重要，在這個之下，我們還是有其他產業可以做一些發展的機會。』

龔明鑫強調，產業發展核心是人才，此次人才培育基地成立，具有跨域、跨校特色，未來也將協助四校智慧電動車聯盟對接其他國家類似組織，擴大鏈結資源。

另外，前立委蔡正元稱台美關稅協議有對台稅率15%、不疊加，若立法院沒有通過，將對台課徵32%關稅等8條件，行政院21日駁斥，強調這樣的說法多為拼湊羅織，並非事實。龔明鑫會後針對媒體詢問台美關稅議題，則說會盡快敲定。(編輯：沈鎮江)