台科大首推高中進階課程 高中與技高學生可預修大學學分

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台灣科技大學首度針對高中生與技術型高中學生開設「高中進階課程（AP課程）」，115學年度第一學期將推出「普通化學」、「普通物理」及「財務金融概論」三門大學基礎課程。（圖／台科大教務處）

台灣科技大學首度針對高中生與技術型高中學生開設「高中進階課程（AP課程）」，115學年度第一學期將推出「普通化學」、「普通物理」及「財務金融概論」三門大學基礎課程，提供優秀高中及技高學生在高中階段即提前進入大學課堂，接觸大學學習環境，累積進階學習經驗。

台科大表示，過去大學先修課程多以普通高中學生為主要對象，台科大特別將技術型高中學生納入重點培育對象，結合工程、科技、管理及跨域應用特色，讓具備學習潛力與專業興趣的高中及技高學生，能更早探索大學課程深度，提前理解未來學涯與職涯方向。學生修習成績合格後，將由台科大發予學分證書，未來如考取台科大，可依規定申請學分抵免。

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台科大AP課程特別與台北市政府教育局及新北市政府教育局合作推動。台北市政府教育局協助推薦技術型高中學生名單，新北市政府教育局則協助推薦轄內技術型高中及普通高中學生名單，透過教育局統籌機制推薦具潛力學生參與。

台科大也與台北市8所高中（北一、建中、附中、中山、景美、成功、松山、大同）及另與5所私立學校（延平、南山、再興、復興、靜心）建立合作推薦管道，擴大優秀學生參與機會，讓大學端與高中端共同打造更完整的人才培育鏈結。

台科大教務長陳素芬表示，台科大今年首度辦理AP課程，與台大同時推出高中生進階課程，期盼共同擴大高中與大學銜接，培育具備跨域視野與高階學習能力的新世代人才。

115學年度第一學期台科大預計開設三門AP課程，每門課程均為3學分，每門預計招收50人。其中，「普通化學」以綠色化學、永續議題、PBL問題導向學習及雙語科學學習為核心，帶領學生從分子世界連結能源、環境與永續未來；「普通物理」引導學生運用向量與微積分作為數學語言，探索牛頓力學與運動、能量、振盪及剛體力學等主題；「財務金融概論」則提供財務管理入門，涵蓋財務報表、現金流量、貨幣時間價值、債券評價、股票市場與投資決策等基礎觀念，協助學生提早認識商管與財金領域。

台科大高中AP進階課程採在台科大實體上課，上課時間安排於115學年度第一學期平日夜間，以利高中及技高學生於白天原校課程後參與。招生對象為普通高中及技術型高中學生，每人限選修一門課程，可由合作學校推薦，或由台北市政府教育局、新北市政府教育局推薦。

台科大強調，AP課程不只是讓學生提前修讀大學學分，更重要的是讓學生及早體驗大學學習方式，培養自主探究、跨域思考與問題解決能力。未來台科大將持續與教育局、高中及技術型高中合作，擴大先修課程及人才培育網絡。

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