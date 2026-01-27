台科大高震宇榮獲教學實踐績優！「讓沉默者發聲」翻轉 EMI

台灣科技大學醫學工程研究所高震宇副教授（第一排左1），憑藉創新教學計畫「讓沉默者發聲」，在教育部 113 年度「教學實踐研究計畫」中脫穎而出，榮獲工程學門績優計畫獎項。（台科大提供）

台灣科技大學醫學工程研究所高震宇副教授，憑藉創新教學計畫「讓沉默者發聲」，在教育部 113 年度「教學實踐研究計畫」中脫穎而出，榮獲工程學門績優計畫獎項。該計畫針對全英語授課（EMI）環境下的學習痛點，成功轉化學生的參與度，達成100％修課學生願意再次修習 EMI 課程的成效。

高震宇表示，老師在教學時常有「當局者迷」的困境，他參與計畫的契機源於一次 Fulbright 顧問Maggie觀課後的回饋：「外籍顧問告訴我，高老師，你用到很多技巧、跟學生互動很好，可是你都只跟前排『搖滾區』的學生互動，卻忽略了後面的同學。」這讓他開始反思，如何照顧到因語言焦慮而躲在角落的學生。

為了打破僵局，高震宇教「再生醫學技術」課程中導入「粉筆談話法（Chalk Talk）」，他利用便條紙與 Padlet 等數位工具，讓學生在課堂最後 15 分鐘進行無聲討論。「我沒有期望他們太長篇大論或是有完美的語法，最主要就是他們能夠參與。只要一旦他有去寫，印象就會深刻。」這種「先寫再說」的方式，讓對英文沒自信的同學也能在無壓力下貢獻專業見解。

另外針對學生在 EMI 環境中的恐懼，高震宇提出了一個核心觀念：「EMI 其實比較像是教法，而不是在教英文。英文只是工具，就算講錯了也沒關係，能溝通就可以了。」為了協助學生跨越心魔，設計了多樣化的「教學鷹架（Scaffolding）」，例如提供學生自製的「發問小卡」與「討論小卡」。

高震宇解釋：「台灣學生英文其實很好，只是不敢講。我給他一個框架，他只要填入專有名詞就可以開口問了。這是要把學生從『焦慮』的環境下拉出來，讓他們進入『心流』，沉浸在學習中而忘記時間。」

此外，計畫中也實施了「小組角色輪換法」。高震宇觀察到：「以前都是固定的人當組長，換了角色後，大家更能同理小組內不同位置的難處，溝通起來反而更順暢。」透過定期輪換組長、紀錄員及資源管理員等角色，每位學生都可參與決策與表達，深化了學生的歸屬感與跨文化溝通能力。

透過這些策略，這堂課程讓願意再次修習 EMI 課程的意願從 86％ 大幅提升至 100％。高老師分享曾有一位研究生報告時在台上「卡住」整整五分鐘講不出話，但在持續的鼓勵與互動環境下，畢業前已能流暢地用英文進行學術辯論。

高震宇表示，關於此EMI教學的相關研究成果也將收錄在台科大雙語辦公室專書《成為橋而非牆：台灣高教 EMI 以人為本的教學設計》中，並在2026年3月出版。希望能與更多高教工作者分享如何讓 EMI 課堂成為學生展現專業的舞台，讓 EMI 課堂中的沉默者勇敢發聲。

