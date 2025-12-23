台科大「電動車人才培育基地」揭牌...龔明鑫指台灣起步晚但具優勢：台灣不只有半導體...很看好智慧電動車發展

為推動電動車技術發展和人才培育，台科大獲得教育部「教育部建置區域產業人才及技術培育基地計畫」補助9500萬元，加上校方自籌共投入逾1.5億經費，成立「智慧電動車動力系統技術人才培育基地」。經濟部長龔明鑫與一眾產官學代表昨（23日）出席見證揭牌儀式，並在會上致詞。他指出，雖然台灣電動車起步稍晚，但台灣具有三電等優勢，看來仍非常有機會，並非只有半導體而已。

經濟部長龔明鑫今天表示，台灣電動車產業雖發展腳步較慢，但已逐漸迎頭趕上，除電動小貨車國產化比例達9成，電動巴士也成功切入美日等市場；他強調，電動車領域有極大發展機會，「台灣不是只有半導體。」

台科大華夏校區「智慧電動車動力系統技術人才培育基地」昨日舉行揭牌典禮，龔明鑫上台致詞時表示，電動車是很大的國際潮流，台灣電動車發展雖然相對其他國家稍晚，但具有三電優勢，尤其電動車又與過去電腦採拼裝性組合式發展類似，給台灣很大機會。



龔明鑫指出，經濟部給予資源協助，包括鴻華電動小客車Model C、Model B，以及中華汽車電動小貨車於今年8月上市，國產化比例達90%以上，他相信憑藉基礎能力與人才，就能找出利基市場持續發展。



有關電動巴士，龔明鑫說，在面對淨零轉型政策、2030年市區公車全面電動化目標，經濟部在馬達、電池、車控和智慧化系統關鍵技術皆給予協作，目前國內已有五間車廠、九款車已通過資格，投入國內營運超過2000輛，很多都是國產化，甚至已成功進入美國、日本、印度、東南亞、南美洲市場。



龔明鑫直言，台灣看來仍非常有機會，並非只有半導體而已，並認為半導體基礎固然重要，但其他產業也有發展機會，而產業發展最重要回到人才，這也是基地成立目的，未來聯盟更可和其他國家簽署MOU，對接、共同發展產業，現在無人機也有類似模式。



龔明鑫強調，在聯盟夥伴共八校及企業界朋友集結之下，非常看好台灣智慧電動車發展，年輕朋友一定能在此領域成為台灣之光。

(圖片來源：三立新聞網)

