台科大EMI課創新 發問小卡無聲討論提升參與度

（中央社記者許秩維台北27日電）台科大副教授高震宇在全英授課（EMI）的課程中，讓學生透過書寫進行無聲討論，並提供「發問小卡」與「討論小卡」，讓學生敢於發問，提升學生再次修習EMI課程的意願。

台灣科技大學教務處今天發布新聞稿指出，台科大醫學工程研究所副教授高震宇憑藉創新教學計畫「讓沉默者發聲」，針對全英授課（EMI）環境下的學習痛點，成功轉化學生的參與度，獲教育部113年度「教學實踐研究計畫」工程學門績優計畫獎項。

廣告 廣告

高震宇坦言，老師教學時常有「當局者迷」的困境，他參與計畫的契機源於一次外籍顧問觀課後的回饋，顧問提醒他只跟前排「搖滾區」的學生互動，卻忽略後面的人，這讓他開始反思，如何照顧到那些因語言焦慮而躲在角落的學生。

為打破僵局，高震宇在「再生醫學技術」課程中導入「粉筆談話法」，利用便條紙與Padlet等數位工具，讓學生在課堂最後15分鐘進行無聲討論，這種「先寫再說」的方式，讓對英文沒自信的學生也能在無壓力下貢獻專業見解。

針對學生在EMI環境中的恐懼，高震宇設計多樣化的「教學鷹架」，例如自製「發問小卡」與「討論小卡」，給學生一個框架，只要填入專有名詞就可以開口問；計畫中也實施「小組角色輪換法」，透過定期輪換組長、紀錄員及資源管理員等角色，讓每個學生都可參與決策與表達。

高震宇透過這些策略，讓學生願意再次修習EMI課程的意願從86%提升至100%；關於EMI教學的相關研究成果，將收錄在台科大雙語辦公室專書中，並在2026年3月出版，希望能與更多高教工作者分享，如何讓EMI課堂中的沉默者勇敢發聲。（編輯：龍柏安）1150127