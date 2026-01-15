台積今年資本支出1.8兆 寫紀錄

台積電法說會15日登場，董事長暨總裁魏哲家（中） 指出，AI並沒有泡沫化，客戶們甚至都「比台積電還要有錢！」（范揚光攝）

護國神山台積電15日法說會交出讓全球市場驚艷的獲利成績單！去年第4季每股盈餘衝上19.5元，寫下單季獲利新高紀錄，帶動全年歸屬母公司稅後純益達1兆7178億元，換算每天睜開眼就賺47億，總裁魏哲家更預期今年美元營收將有近3成的成長。此外，今年全年資本支出將高達520億至560億美元，折合新台幣最高達1.8兆元的支出，不但創台積電史上最大投資，也刷新全球半導體產業年度投資紀錄。

台積電股價昨天以1685元開出，盤中最高升抵1700元，但法說會舉行前收在1690元，下跌20元，跌幅1.17％。隨著法說會釋出優於市場預期的亮眼業績，以及歷史新高的資本支出指引，帶動台積電ADR開盤後大漲7％，達350.53美元。

AI帶動晶片需求 ADR開盤大漲7%

為因應客戶需求，仍要持續擴廠，只是魏哲家也在法說會上表示，「我也在擔心台灣的電力，我們並沒有無限的電力（unlimited electricity），可以毫無顧忌地在台灣持續擴產。」

台積電去年第4季合併營收首度突破新台幣兆元大關，來到1兆460億元，年成長達20.5％，稅後純益率48.3％；營收占比中3奈米與5奈米製程已達全季晶圓銷售金額的63％，顯見全球AI晶片需求早已進入全面爆發期。魏哲家指出，儘管全球地緣政治環境一樣充滿挑戰，關稅政策的潛在影響依舊是不確定因素，但台積電預估今年營收仍將成長近30％，持續大幅超越產業平均值。這番發言除了穩定投資人的疑慮，更刺破AI泡沫的傳言。

為因應被魏哲家形容為「為期多年」的AI熱潮，財務長黃仁昭更宣布超出市場預期的資本支出指引，今年全年將介於520億至560億美元，折合新台幣最高達1.8兆元的支出，不但創台積電史上最大投資，也刷新全球半導體產業年度投資紀錄，顯示台積電在先進製程產能奪旗的絕對野心。

在相關配置上，黃仁昭指出，有7至8成用於先進製程，主要因應客戶對2奈米需求「非常、非常強勁」，甚至高於同期3奈米製程的需求，10％用於特殊製程，其餘10至20％將用於先進封裝、光罩等。

憂台灣缺電 暗示加速海外布局

但亮眼的財報背後，魏哲家也針對台灣基礎設施的限制表達擔憂，在回答法人關於資料中心電力需求的規畫時，他坦承，擔心台灣的電力。魏的發言道出護國神山在產能飆速擴張下，與國內能源供給間的拉鋸與焦慮，也暗示台積電加速全球布局（如亞利桑那州、日本熊本、德國德勒斯登），除了分散地緣風險外，尋求穩定電力供應更是核心考量。

海外廠擴張進度，魏哲家指出，亞利桑那州1期廠的良率已經能與台灣廠媲美，也讓台積電有信心加速2、3期廠的建設，並在亞利桑那州加購第2塊大型土地，準備打造一個獨立的「超大晶圓廠」（GigaFab）聚落，以支持美國客戶在智慧型手機與HPC應用上的需求。

對於日前傳出為換取對等關稅降為15％，並不疊加，美方要求台積電再加碼投資5座以上的晶圓廠，對於這項說法，台積電並未鬆口。

2奈米家族 長期龐大製程世代

技術發展藍圖上，魏哲家確認去年第4季2奈米製程已經在新竹、高雄進入量產，且目前良率表現十分良好，預期今年產能將快速攀升；此外，搭載Super Power Rail（SPR）技術的A16製程、N2P（2奈米加強版）預計於下半年進入量產，將進一步拉開與競爭對手的差距。

魏哲家強調，2奈米製程家族將成為台積電另個長期且龐大的製程世代，在AI晶片供不應求的情況下，台灣仍是核心研發製造基地，但電力穩定將是產能是否順利開出的關鍵，面對各國政府與強大競爭對手挑戰，台積電以豪砸1.8兆元的動作回應其旺盛的企圖心。