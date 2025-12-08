台積供不應求、台達電泰國布局、廣達穩固Tier1！買點看這裡

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 近期全球與台股市場焦點明顯集中在AI運算與高效能運算(HPC)相關供應鏈。隨著北美大型雲端企業加速自研晶片，從GPU依賴轉向ASIC及客製化晶片的趨勢已成結構性變化，帶動晶片設計、散熱系統、光電材料等相關企業需求持續攀升。

台股亦同步受惠，包括台積電、聯發科、鴻海等龍頭在AI與高效能運算領域的業務擴張，正推動股價整理後逐步上揚。散裝航運與特定測試設備供應商也因供需結構短缺或專業需求提升而表現強勢。

以下是國泰證期整理解析本周市場聚焦個股與產業動向。

台積電

市場傳出台積電CoWoS產量持續供不應求，新增產能主要被輝達、博通訂下，少量產能提供給聯發科。台積電業績受惠AI與高效能運算(HPC)需求強勁，股價站上短期均線，建議拉回十日線逢低布局。

鴻海

《路透》報導，鴻海集團旗下富山科技申請在越南擴大生產許可，預計提高手機年產能3000萬支至1.4億支。董事長劉揚偉表示，AI投資動能強勁，產業於明年將持續快速成長。股價近期震盪走揚，建議於季線之上偏多操作。

台達電

台達電泰國子公司宣布斥資33億台幣擴建新廠，預計2027年完工，以支援AI伺服器與資料中心需求。AI伺服器與液冷散熱需求強勁，營運動能持續成長，近期股價回測季線後逐步走揚，建議於月線之上分批承接。

聯發科

Google 委託聯發科設計 Ironwood 輸入輸出模組，透過這次與 Google 合作TPU，可望獲高達40億美元收益。此外，與輝達在車用與 ARM 架構 PC 的合作，聯發科正轉型為全方位運算平台，建議拉回10日線逢低買進。

廣達

早在雲端時代即深耕美系四大 CSP，使其在 AI 伺服器開發上具備速度優勢。其強項在於整機櫃的設計與研發能力，能最快響應客戶需求，在 AI 軍備競賽中，穩坐 Tier 1 供應商的核心地位，建議拉回至五日線買進。

世芯-KY

隨著北美雲端大廠加速自研晶片以擺脫對標準型 GPU 的單一依賴，ASIC晶片已成結構性趨勢。世芯在先進製程的後段設計能力極具護城河，是巨頭們實現算力自主不可或缺的軍火商，地位難以取代；拉回至3000整數關卡附近買進。

奇鋐

輝達 GB200 帶動的散熱革命，使液冷從選配變為標配。奇鋐在水冷板技術已獲 CSP 認證，角色由零組件廠升級為散熱系統夥伴。在晶片熱功耗不斷攀升的物理限制下，掌握散熱就等於掌握了 AI 運算的穩定性，建議沿10日線偏多操作。

台光電

AI運算不只看 GPU，更看資料傳輸速度。隨著 Nvidia Blackwell 系列與 800G 交換器放量，對材料的低損耗與耐高溫要求極嚴苛。台光電在最高階的 M7/M8 等級材料認證上領先對手，建議拉回月線維持逢低買進操作建議。

中航

散裝航運目前最大的利多在於「新船極少」。全球造船廠產能多被貨櫃輪與液化天然氣船 (LNG) 佔滿，海岬型新船訂單處於歷史低檔，以及傳統12月航運旺季效應帶動下，股價表現相對強勁，短線投資人沿5日線偏多操作。

穎崴

隨著 GPU 功耗與引腳數暴增，測試座的磨損速度加快，更換頻率變高，使得穎崴較不受終端消費市場疲弱的影響，股價短線呈現高檔震盪，多頭格局未被破壞，建議拉回月線買進。

