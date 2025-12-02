台積內鬼案 東京威力科創 遭求刑1.2億罰金

台積電內鬼案，高檢署智財分署2日起訴東京威力科創公司，4罪求處罰金1億2000萬元。圖為東京威力科創參展攤位。（本報資料照片）

喧騰一時的台積電內鬼案，前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平3人涉嫌竊取台積電2奈米先進製程機密遭起訴後，智慧財產及商業法院裁定3人延押2月後，台灣高檢署智財分署認定，陳力銘任職的日商東京威力科創公司涉犯《營業祕密法》、《國家安全法》等法人刑責共4罪，2日向智商法院追加起訴東京威力科創，4罪各求處罰金4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，請求定應執行刑新台幣1億2000萬元。

檢方查出，曾任台積電12廠的良率部門工程師陳力銘因小孩生病，經濟壓力沉重，跳槽東京威力科創後，因東京威力科創雖完成台積電2奈米試車初產，但後續測試量產階段卻屢屢失敗，因此鋌而走險，請託有師徒關係的吳、戈2人幫忙，2人以電腦遠端連線進入資料庫，偷拍12張2奈米製程機密照，傳給陳力銘寫入東京威力科創文件，欲促東京威力科創成功量產，爭取台積電訂單。

陳力銘3人日前因羈押將到期，智商法院開延押庭，3人雖請求具保停押，想回家陪伴家人，但合議庭認為3人雖認罪，但對於犯案情節、手段等前後供述不一，且3人曾有滅證舉動，加上檢察官當庭陳述日商「東京威力科創」是否為涉案共犯仍在追查，11月25日裁定3人延長羈押禁見2月。

智財分署另依職權簽分法人「東京威力科創公司」為被告，調查其涉嫌違反《國安法》第8條第7項等法人刑事責任。檢察官經訊問陳力銘與東京威力科創相關員工，比對全案事證及東京威力科創答辯資料，並指揮調查局新竹市調查站查證後，認為東京威力科創依法對陳力銘負有監督責任，但東京威力科創除內部規範訂有一般性、警告性規定外，欠缺踐行具體防範管理措施的事證，認定該公司未盡力為防止行為，應負相關法律規定的法人刑事責任。

智財分署認為，東京威力科創涉犯《營業祕密法》第13條之4、《國家安全法》第8條第7項等法人刑責共4罪，2日偵查終結，向法院追加起訴，4罪分別求處罰金，除1罪800萬元、另3罪都求處4000萬元，並請求定應執行刑1.2億元。