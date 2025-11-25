台積全球擴廠 明年10廠齊發

台積電年度供應鏈論壇25日在新竹登場，人在美國受頒SIA年度最高榮譽的董事長魏哲家提到，先進製程產能不足；為加強布局，市場預期，明年台積全球將同步有10座晶圓廠建置或者擴建，其中供應鏈的支援最為重要，法人預期新的一年，台積資本支出上看500億美元。

台積往年的供應鏈論壇主要與供應鏈交流技術方向以及未來1年的要求，去年以打造永續半導體生態系為主題，今年則聚焦在供應鏈的韌性，主要原因在於2奈米製程在下半年量產加速，A16製程的開發進度也超前，預期民國115年全球將有10座晶圓廠建置、擴建，希望供應鏈可以在地化提供對應的服務。

台積的資本支出是市場衡量未來成長的重要指標，今年資本支出在400至420億美元，但在大量廠務工程以及A16製程的開發推進下，法人預期明年資本支出上看500億美元，其中有約70％用於先進製程的研發以及擴產。

為順利在台灣、美國、日本以及德國擴廠，供應鏈透露，目前台積希望供應商可以深化在地化的策略，過去可以提前1年布局，但現在需提前2年與台積一起練兵，確保在量產時不會有大問題。

台積前3季在稅後淨利、營業利益率及EPS三項指標皆名列上市公司前10名，但中華徵信所（CRIF）25日示警，台積第3季合併財報顯示，其美國亞利桑那廠前3季貢獻47.69億元，但該廠上半年就已有47.28億元的貢獻，意味著第3季獲利僅0.41億元，低於市場預期。CRIF預期，其亞利桑那廠在116年前的獲利表現恐難顯著提升。

台積亞利桑那州的Fab21廠第3季淨利大縮水，外媒披露，主要是外包的氣體供應商電力系統故障，導致產線中斷，造成數千片的晶圓報廢認列損失。但台積日前已表明，海外擴廠將讓毛利率在5年間產生下跌壓力，亞利桑那廠雖在首季轉虧為盈，但受多重因素影響，仍需長期觀察。