台積再砸千億美元赴美投資宣布9個月了…經長龔明鑫說了這進度

經濟部長龔明鑫表示，目前尚未收到台積電加碼投資美國千億美元申請。吳馥馨攝



今年3月3日，美國總統川普在白宮召開記者會，與台積電董事長魏哲家一起宣布台積電將新增投資美國1,000億美元。9個多月過去了，經濟部長龔明鑫今（18）日坦言，台積電加碼赴美投資千億美元的申請案還沒送到經濟部。

龔明鑫今天下午主持經濟部部務會議，並在會前受訪。媒體關切，今年已將屆尾聲，台積電加碼赴美投資1,000億美元的申請案，是否已送到經濟部？但龔明鑫表示，還沒收到。

由於經濟部投審會已在2020年12月的會議通過台積電首次申請在美國亞利桑那州投資35億美元，一般預料台積本次投資承諾，會以增資方式向投審司遞件，屆時會由投審司召開投資審議會，就如何保護國家安全、如何維持國內技術領先，對應國內有否新增更多投資等標準進行審查。。

另外，已舉辦5屆的台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），預計明年初會再舉行第6屆；媒體關切，龔明鑫明會是否親自出席？龔明鑫今天鬆口，確實有意願親自出席，不過相關議題、舉辦時間也正與美方磋商，目前行程都仍待進一步確定，若有具體進度再向外界說明。

龔明鑫也強調，台美經濟繁榮夥伴對話會與行政院副院長鄭麗君領軍的台美關稅談判是2件不同的事，外界不要混為一談。

