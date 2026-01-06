台積創1705新高 ETF人數暴增

台股6日開低震盪後翻紅，終場上漲471點以3萬576點作收，台積電也首度站上1700元，收在1705元。（范揚光攝）

繼台股大漲755點、跨越3萬點大關後，台積電6日仍一枝獨秀，再創1705元新天價，台股終場收漲471點，收在3萬576點，連續2個交易日狂漲1226點，台積電、台股收盤指數雙雙再創新紀錄，台股單日成交金額達7632億元。

台股續創新高，台股ETF門檻低、投資彈性，成小資族最受青睞的管道；據集保戶截止2日最新統計顯示，台股ETF受益人數上周增加2.1萬人，總人數來到1219.5萬人，去年共增加近197萬人；其中，元大台灣50（0050）仍是人氣王，總受益人數破200萬人，主動式台股ETF則是近來人數增加最快的標的。

台股站穩3萬點歸功台積電「一個人的武林」；國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，台積電連續多日大漲的原因，主要是來自AI、半導體產業商機利多，費半指數創新高，也帶動外國人大買台積電ADR，螞蟻雄兵資金湧入，推升台積電ADR的表現。

根據統計，台積電ADR從2025年封關日的303.89美元來到322.25美元，2026年短短數個交易日累漲逾6％。台積電受到ADR激勵，連續創新天價，昨收在1705元。

蔡明翰認為，台積電連續大漲，短線乖離有過大現象。最好的劇本是拉回稍作整理，靜待台積電下周15日法說會後再逐步轉強，若先創天價，反而提早反應法說會利多，法說後股價拉回將休息更長時間。

他推估，未來2年內金融市場仍是AI的天下，全球AI需求大、半導體資本支出不斷增加，獲利也跟著雙位數成長，由於台積電占台股市值逾4成，台積電股價大漲，也推升指數跟著創新高。想加碼AI類股的投資人，他建議，選大型權值股以及去年大幅獲利的個股，當指數或個股跌破月線、季線之際，就是逢低加碼好時機。

值得注意的是，外資去年12月因投資盈餘、股利匯出77億美元，淨匯出金額達36億美元，但央行6日公布，我國去年12月底外匯存底不減反增，較上月增27.62億元，餘額達6025.5億美元，創歷史次高；我國外匯存底規模穩居全球第四大，僅次大陸、日本及瑞士。外匯存底增加，官員分析，主要貨幣兌美元多呈現升值，部分幣別升幅超過2％，加上投信ETF資金匯回、出口商年底有新台幣需求等所致。