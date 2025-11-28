台積十年工程師待遇約當科技巨頭新人？財經作家曝兩數據：税前帳面輸慘 放口袋後差距不大
[Newtalk新聞] 受惠於近年來 AI 投資熱潮，台積電（2330）、電子五哥等 AI 供應鏈股價翻漲，這些大廠工程師的獎金分紅也有望跟著水漲船高。然而，近期網路社群Ｘ上傳出一篇「台積電一名資深 10 年工程師的總薪資與 FAANG（尖牙科技巨頭）公司應屆大學畢業生的薪酬大致相當」（TSMC’s total compensation for a veteran 10 year engineer is ~college grad compensation at FAANG）的貼文，掀起國內外網友討論。
這篇貼文引述半導體分析師 Dan Nystedt 針對台灣《工商時報》報導的評論：「台積電公布了第三季考績結果，以獲「Ｓ評級」（優秀）的員工來算，其將獲得約當 4 個月薪資的獎金。此外，一位 10 年經驗的資深工程師（34 職級）今年總收入（含薪資、獎金和利潤分成）預計將超過 500 萬新台幣（約 16.3 萬美元）。」
對此，有網友調侃，「FAANG 看來需要裁掉很多大學畢業生了」、「這就是為何世界上晶圓廠不夠的原因」、「Intel 首席工程師可能年收入 40 萬美元，他們卻納悶自己為何（技術）落後了」、「他們的博士都是從地下室開始工作的，那時他們剛被錄取（部分新進博士員工在台積電工廠的地下室工作）」、「事實證明，勞動力並非完全可自由流動」......。
也有人說，「這就是為什麼，對於那些能在 FAANG 公司找到工作的人而言，從事晶片製造向來都不是個具吸引力的職業選擇。另外，在台灣，就連輝達工程師的薪資也比台積電高很多。」
然而，多數網友認為，由於台美雙邊的物價、薪資購買力有別，無法單純比較。「這根本無法相提並論。在新竹花 500 萬元新台幣能享受的生活質量，相當在帕羅奧圖（Palo Alto）年收約 40 萬美元的人的生活品質」、「台積電的薪水在台灣來說非常優厚。員工年薪中位數約 200 萬台幣，去年所有員工的平均獎金約 190 萬台幣。考量生活成本，這約當在帕羅奧圖年收 29.2 萬美元…此涵蓋了從作業員到高階主管的所有員工」、「（台灣）生活成本極低，尤其與矽谷灣區相比」。
對於「台積電十年資深工程師薪資，只相當於矽谷新人起薪」的說法，財經作家王伯達在臉書發文指出，台積電 10 年資深工程師的年薪應該可超過 500 萬台幣，這是台灣員工薪資頂尖 1% 的收入；但最近 X 上有美國用戶驚呼：「台灣 2,400 萬人，最優秀的人才都去這一家公司，因為沒其他選擇，所以 TSMC 可以只付這種薪水......」；台灣的薪資真的這麼低嗎？
行政院主計總處 25 日公布最新統計，113 年薪中位數達新台幣 54.6 萬元，較 112 成長 4.03%，創下 102 年以來最大增幅。這波薪資成長主要受惠於 AI 與高效能運算（HPC）等應用需求成長，帶動相關科技產業，使廠商發放獎金與紅利意願大增 。
王伯達以 2024 年美、日、韓、台等國全職員工「稅前薪資中位數」數據，其中美國為 196 萬台幣；韓國 77 萬台幣；日本 76 萬台幣，但台灣僅 54.6 萬台幣，確實相對較低；「台灣薪資中位數只有韓國的 71%、日本的 72%，更不用說只有美國的 28%。所以，單純看帳面數字，美國人對這個薪資數字感到震驚是合理的。」
但王伯達話鋒一轉，表示薪資不只看「帳面」，更要看「實拿」。經扣除所得稅、社會保險後的實領薪資：
美國：稅前 196.0 萬 → 實拿率 80.5% → 實拿約 158 萬（聯邦稅＋州稅＋FICA，扣很重但分母大）
韓國：稅前 77.0 萬 → 實拿率 88.5% → 實拿約 68 萬（扣稅與社保負擔比日本輕，是東亞新霸主）
日本：稅前 76.0 萬 → 實拿率 79.0% → 實拿約 60 萬（厚生年金＋健保＋住民稅，吃掉 21%，是東亞最重）
台灣：稅前 54.6 萬 → 實拿率 95.0% → 實拿約 52 萬（中產階級所得稅相對低，勞健保費率合理）
稅後實拿，台、日的差距縮小到只有 8 萬。税前帳面輸很多，但「放進口袋的錢」差距沒那麼大。並表示，該數據尚未考慮房產稅跟股票資本利得稅，「台灣的房屋稅是世界有名的低，也沒有股票投資的資本利得稅，但股利有補充保費就是了。」
最後，再與當地生活水平比較，觀察台灣各產業的薪資中位數（稅前）：
全體受僱員工為：54.6 萬
製造業：57.0 萬
電子零組件製造：87.6 萬
金融保險：110.6 萬
台積電 10 年資深工程師： 500 萬
王伯達指出，台積電的這個數字是台灣電子零組件業中位數的 5.7 倍、全體受僱員工中位數的 8 倍，確實已經是國內頂尖收入；「並不像Ｘ上面說的那麼不堪，當然，付出的時間與心力，也是比一般人多出很多就是了。」
王伯達補充，最近日本業界也在討論日本薪資過低問題，美國科技公司開始大量遠端聘僱日本工程師。甚至日本媒體還警告「日本正在變成『使い勝手のいい人材がいるだけの国』（只是一個有便宜好用人才的國家）」，指出可能會造成日本產業界的競爭力喪失。「這問題，會發生在相對薪資同樣不高的台灣嗎？」
