台積南京廠獲美政府批准 晶片製造設備可持續運往中國

[Newtalk新聞] 台積電（2330）周四（1/1日）指出，已獲得美國商務部批准，今（2026）年依舊能把美國的晶片製造設備運到位於中國南京的廠房，以確保工廠運營和產品交貨不間斷。今（2）日台股開盤，台積電股價一度上漲 15 元，持續在 2026 年寫歷史新高價 1,565 元。

據《路透社》報導指出，台積電在聲明中表示：美國商務部已向台積電核發一項年度出口許可，允許持續向台積電南京廠輸入受美國出口管制的晶片製造設備，無需單獨的供應商許可證」；聲明還補充，該許可證「確保工廠運作和產品交付不間斷」。

除了台積電，韓國三星電子與SK海力士也已獲得美方類似的進口許可。近一年多來，全球科技巨頭爭奪記憶體晶片、持續供不應求，谷歌（Google）、微軟（Microsoft）等 CSP（提供雲端服務的企業）高層陸續親自赴韓國洽談。

該報導指出，亞洲的半導體供應鏈曾受惠於華府對中國晶片相關產品實施出口管制的豁免，這是美國為了在技術發展方面維持領先中國，而採取的措施之一。然而，這項授權（經認證終端用戶（Validated End-User，VEU）已於 2025 年 12/31 日到期，這些公司不得不轉而申請 2026 年的美國出口許可證。

儘管獲准持續營運，台積電南京廠的定位仍嚴格遵循美方規範。該廠目前主要生產 16 奈米及其他成熟製程晶片，並非台積電的先進製程技術產品。此外，台積電在上海也設有一座晶片廠。

台積電南京廠約貢獻公司總營收的 2.4%。雖營收占比有限，但作為全球市占超過 60% 的晶圓龍頭，台積電獲准延續南京廠運作，有助於其維持服務蘋果、超微（AMD）與輝達（NVIDIA）等重量級客戶的彈性。

