台積布局美國 掀跟風

台積電（2330）日前加碼美國布局，斥資1.97億美元（約新台幣62億餘元）在亞利桑那州鳳凰城購置土地，FUNWOO德載國際不動產執行長曾意婷昨（26）日表示，當地進入產業與資本雙引擎驅動的新階段，也吸引愈來愈多國內傳產業者與投資者的目光。

除了台積電豪擲62億元標下Loop 303南側、約902英畝土地；晶片封裝設備大廠ASM也在Desert Ridge興建廠房。市場普遍解讀，這不僅是單一擴廠動作，更象徵美國半導體製造重心正加速向鳳凰城集中。

值得關注是，FUNWOO美國不動產於2025年所銷售的鳳凰城建案，正位於該筆關鍵用地的西側核心區位，在產業聚落確立後，未來發展潛力備受期待。近期，來自國內傳產業者與投資者的詢問熱度也持續升溫。

曾意婷表示，從企業營運角度來看，這次購地行動是台積電美國長期計畫的關鍵拼圖。隨著先進製程、封裝與研發需求同步擴大，單一廠區已不足以支撐未來十年以上的產能。掌握大面積土地可提高生產彈性，也為後續技術世代演進留空間。

FUNWOO美國不動產指出，2025年多個銷售專案正好位於半導體產業擴張軸線上，特別是緊鄰台積電新取得土地西側區域，具備產業外溢效應、就業人口成長與生活機能升級三大優勢。整體而言，由半導體投資引爆的變化，已不只是企業擴張故事，而是城市產業定位重塑的開端。

