台積年營收飆3.8兆 創新高

台積電超狂，2025年12月營收逾新台幣3350億元，創單月史上新高。示意圖。（本報資料照片）

正港護國神山！台積電超狂，9日公布2025年12月營收逾新台幣3350億元，創單月史上新高，全年營收超過3.8兆元，同步創史上新高，較2024年同期大增31.6％。營收公布後，各界靜待1月中即將召開的法說會，聚焦新年度資本支出、中長期成長動能，以及先進製程產如何配置。

雖然台積電表現不俗，但或許是因利多出盡，9日股價卻逆勢走跌，早盤一度跌到1665元，台股因而重挫逾400點、指數還失守3萬點大關，隨後買盤拉抬，終場台積電收在1680元、小跌5元、0.3％，指數則跌71點，收在30288點，成交量7043億元；台股累計本周大漲939點，周線連3紅。

台積電12月合併營收3350億300萬元，較上月減少2.5％，較上年同期增加20.4％。台積電進一步說明，第4季營收季減約1％，但10月、11月營收合計超過7110億元，再加上12月的營收，第4季破1.04兆元，若和第3季相比，成長5.66％，超出台積電先前給的財測，也優於市場預期。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，台積電年營收飆破3.8兆元，表現優於預期且「非常強」，2026新年開盤股價屢屢創新天價，近2個交易日開始震盪走低，主要是反映正乖離過高的現象，從1705元新天價跌到1680元，整體拉回修正的狀態仍比想像中好，意謂賣壓不大，預期這波修正不會太大。

蛇年封關倒數一個月，安聯投信台股團隊警示，台股大漲創高後，短線要防技術指標鈍化，月線乖離率加速擴大以及震盪波動的風險；若想加碼AI類股，蔡明翰建議，指數量縮整理、台積跌破1650元就可分批布局。