台積德國廠量產「以拖待變」 因大陸車殺價影響車用晶片庫存

台積電德國廠專攻車用晶片，圖為2024年8月，台積電董事長魏哲家（左四）主持動土典禮。

台積電日本熊本二廠決定升級三奈米後，市場也關注台積電德國廠進展，是否會同步修正切入ＡＩ相關晶片生產。台積電董事長魏哲家先前表示，「德國廠完全因應車用晶片客戶需求，因而切入較特殊製程的廿八／廿二奈米與十六／十二奈米技術，主要供應車用與工業晶片需求。」魏的發言顯示，德國廠完全為車用晶片打造，不會輕易調整跨足五奈米以下的先進製程。

供應鏈透露，受到中國電動車掀起全球殺價旋風，歐洲車用同受波及，連帶使台積電合作的三大車用晶片廠也面臨庫存修正，台積電建廠工程雖如期進行，實際量產卻以拖代變，真正量產仍得車用明顯回溫，台積電原訂二○二七年量產時程仍有待觀察。

廣告 廣告

台積電德國廠布局，與博世、英飛凌、恩智浦合資的歐洲半導體製造公司（ＥＳＭＣ），去年八月動土、目前積極進行主體工程。台積電德國廠位在德勒斯登，去年十月薩克森邦邦長抵台拜會魏哲家，保證在水電和人才各面向全力支持。

台積電德國投資計畫，同樣獲得德國政府及歐盟晶片法案一半的補助，投資總額約一百億歐元。台積電在一月法說會中，魏哲家表示投資案獲得來自歐盟執委會、德國聯邦政府、邦政府和市政府的堅定承諾，但「晶圓廠的量產計畫將依客戶需求及市場狀況而定」。

【看原文連結】

更多udn報導

身價8億人瑞閃婚…看護等人超可惡？律師：翻案門檻極高

櫻花妹1疏忽愛車被「大雪壓毀」 車頂凹出V字慘況曝

連喝3天也不膩！她來台嚐「神級手搖」讚南韓喝不到

白鹿「胸前挖空」直接封神！紅裙開衩氣場全開