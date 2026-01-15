台積憂電力供應問題 經部掛保證：2032供電無虞

台積電總裁魏哲家15日在法說會上表達對電力供應的憂慮，經濟部回應，到2032年都供電充足。（本報資料照片）

台積電總裁魏哲家15日在法說會上表達對電力供應的憂慮，經濟部回應，已把先進製程產能擴張需求納入考量，到2032年都供電充足；也不擔心護國神山如赴美國擴張，引發人才與先進技術外流，因為台積電在台灣總部投入的研發人力超過萬人，且我半導體學院每年都有培訓人才。

外界擔憂台積電海外布局取代台灣，魏哲家昨承諾台灣仍是重要的先進製程研發與量產基地，但也表達「擔心台灣的電力供應問題」，說只有充足的電力，才不會限制擴充產能。

經濟部政務次長何晉滄對此回應說，大家不用擔心，政府每年都會做未來10年的電力供需調查，根據去年底發布報告，到2032年供電不會有問題，政府已經將AI用電需求及先進製程的產能擴張需求納入考量，電力絕對是充足的。

經濟部每年都會與台積電盤點產能與電力供應，認為現在都沒有供應不足問題。根據該部電力供需報告規畫，未來興達、台中、民營麥寮等電廠新燃氣機組及國光二期陸續上線，即使扣除退役機組，到2034年，淨增加容量仍超過12GW（1200萬瓩），且還不包括核二、三正在進行重啟安檢。

但台積電如加碼到美國增設3座晶圓廠，令人憂慮人才與先進技術外流。何晉滄強調，經濟部設有審查機制（投審司），後續看廠商的布局，再按照機制審查。

何晉滄相信台積電一定會深耕台灣，不論最先進的技術，先在台灣量產，有機會才布局海外。人才部分，台積電在台研發總部大概有近1萬人，是他們最重要的競爭力來源。另外國內還有半導體學院，每年都在培訓相關人才，應不必擔心。