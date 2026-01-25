台積成熟製程減產將接棒？ 聯電法說將於28日登場
晶圓代工龍頭台積電（2330）股價頻創新高，帶動相關類股受市場關注。台北股市24日上衝至31961點，盤中一度上漲至32042點，收盤與盤中雙雙再寫歷史新高。在先進製程大廠產能滿載及優化營運結構下，成熟製程產能需求出現外溢，市場看好台灣成熟製程廠，營運相對有利，成熟製程大廠聯電（2303）將於28日進行法說會，將釋出的營運展望備受市場矚目。
研調機構TrendForce指出，國際大廠將資源轉向12吋晶圓與先進製程，台積電、三星等大廠正不約而同地選擇關閉部分8吋晶圓廠，使8吋產能投資趨於保守，供需結構出現轉折，帶動8吋晶圓產能利用率回升，並強化了代工廠對價格的議價能力。
聯電2025年合併營收年成長2.26％，第四季合併營收並寫12季新高，顯示成熟製程與特殊製程需求，持續發揮支撐效果。展望2026年，地緣政治影響、特殊製程比重持續拉升，及成熟製程需求升高帶動下，聯電營運仍可望維持成長。
聯電去年第四季合併營收為618.10億元，季成長4.54％，年成長2.36％；累計2025全年合併營收達2,375.53億元，年增2.26％。法人指出，12月營收表現反映年底部分客戶例行性拉貨與出貨節奏調整，全年營收小幅成長亦符合先前對成熟製程產業景氣復甦節奏的預期。
此外，外媒傳出英特爾（Intel）將把下世代埃米級製程與先進封裝超級電容技術「Super MIM」獨家授權給聯電，該技術可用於解決先進製程電源噪聲與瞬時功率波動問題。對於合作傳言，英特爾方面未評論，有消息人士透露，聯電內部已有專案團隊啟動合作。
成熟製程發威 聯電營收看漲
受惠於全球供應鏈資源向先進製程傾斜，除記憶體產業受惠，也意外導致8吋晶圓產能供給吃緊，帶動稼動率反彈。晶圓代工大廠聯電預計於周三舉行法說會，市場聚焦地緣政治下的轉單效應，及特殊製程比重拉升後的毛利表現。
AI掀半導體結構性轉變 野村看好聯電、世界先進目標價大升五成
野村證券最新「大中華半導體產業」報告指出，AI浪潮正推動半導體產業出現結構性變化。由於台積電、三星等領頭大廠將資源集中於先進製程，成熟製程產能逐步外放，帶動聯電與世界先進承接轉單需求，營運成長動能明顯。
世界調漲代工 第二波醞釀中
台積電晶圓代工外溢效應持續發酵，成熟製程報價浮現持續上揚跡象。業者指出，隨著AI應用擴散，資料中心電源與功率管理等關鍵零組件需求快速升溫，市場近期再度傳出成熟製程晶圓代工價格有望反轉上揚。其中，世界先進自第一季起調漲代工價格，漲幅約4％至8％。
《半導體》聯電28日辦法說 營運展望受矚目
【時報-台北電】晶圓代工龍頭台積電股價頻創新高，帶動晶圓代工類股廣受市場關注。今年以來，成熟製程晶圓需求回溫，並在先進製程大廠產能滿載及優化營運結構下，成熟製程產能需求出現外溢，市場看好台灣成熟製程廠，營運相對有利，尤其是1月28日舉行法說會的聯電(2303)，所釋出的全營運展望備受市場矚目。 研調機構集邦科技（TrendForce）指出，國際大廠將資源轉向12吋與先進製程，使8吋產能投資趨於保守，供需結構出現轉折，帶動8吋晶圓產能利用率回升，並強化了代工廠對價格的議價能力。 在此趨勢下，台系成熟製程晶圓代工廠為最大受惠者，包括聯電在內的廠商，擁有相當規模的8吋產線與成熟製程客戶基礎，可直接受惠於產能回溫與ASP上修。法人預期，今年成熟製程市場將呈現「量價齊揚」格局，8吋晶圓代工廠的接單動能與獲利結構都有望明顯優於2025年。 聯電2025年合併營收年成長2.26％，第四季合併營收並寫12季新高，顯示成熟製程與特殊製程需求，持續發揮支撐效果。展望2026年，地緣政治影響、特殊製程比重持續拉升，及成熟製程需求升高帶動下，聯電營運仍可望維持成長。 聯電去年第四季合併營收為618.10億元，
