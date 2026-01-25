台積成熟製程減產將接棒？ 聯電法說將於28日登場

聯電將於28日進行法說會。（圖／報系資料照）

晶圓代工龍頭台積電（2330）股價頻創新高，帶動相關類股受市場關注。台北股市24日上衝至31961點，盤中一度上漲至32042點，收盤與盤中雙雙再寫歷史新高。在先進製程大廠產能滿載及優化營運結構下，成熟製程產能需求出現外溢，市場看好台灣成熟製程廠，營運相對有利，成熟製程大廠聯電（2303）將於28日進行法說會，將釋出的營運展望備受市場矚目。

研調機構TrendForce指出，國際大廠將資源轉向12吋晶圓與先進製程，台積電、三星等大廠正不約而同地選擇關閉部分8吋晶圓廠，使8吋產能投資趨於保守，供需結構出現轉折，帶動8吋晶圓產能利用率回升，並強化了代工廠對價格的議價能力。

聯電2025年合併營收年成長2.26％，第四季合併營收並寫12季新高，顯示成熟製程與特殊製程需求，持續發揮支撐效果。展望2026年，地緣政治影響、特殊製程比重持續拉升，及成熟製程需求升高帶動下，聯電營運仍可望維持成長。

聯電去年第四季合併營收為618.10億元，季成長4.54％，年成長2.36％；累計2025全年合併營收達2,375.53億元，年增2.26％。法人指出，12月營收表現反映年底部分客戶例行性拉貨與出貨節奏調整，全年營收小幅成長亦符合先前對成熟製程產業景氣復甦節奏的預期。

此外，外媒傳出英特爾（Intel）將把下世代埃米級製程與先進封裝超級電容技術「Super MIM」獨家授權給聯電，該技術可用於解決先進製程電源噪聲與瞬時功率波動問題。對於合作傳言，英特爾方面未評論，有消息人士透露，聯電內部已有專案團隊啟動合作。

