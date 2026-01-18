台積擴廠衝台美先進製程 中興電、亞力等電力協力廠進補

台積電（2330）衝刺先進製程，台、美兩地大擴產，用電量將大增，中興電（1513）、亞力（1514）、錸德（2349）集團、東元（1504）等都是台積電廠區電力重要協力廠，已有出貨實績，為協助台積電後續用電穩定，相關夥伴有望擴大供貨，大咬晶圓一哥大擴產帶來的電力大商機。

台積電董座魏哲家日前於法說會表示，台、美電力供應是否充裕，已成為台積電產能擴充能否順利推進的關鍵，相關談話凸顯台積電對電力的重視，也讓「台積電力供應鏈」地位大幅提升。

法人分析，台積電日後用電需求將愈來愈強，推升電力相關支出同步增加，下給電力夥伴的訂單也會持續增長。

其中，中興電的GIS設備是晶圓廠建廠的關鍵電力設備之一，計劃隨著這些客戶（如台積電）赴美設廠，提供在地化服務，並傳出已掌握台積電美國建廠相關電力設備訂單。中興電已在大陸海門廠擴增產能，為外銷日本、印度、越南及供應大陸市場做準備，並尋求與美國半導體客戶合作，做大商機。

亞力是台積電主要的重電設備供應商之一，長期供應模塑型變壓器、配電盤及電力電子產品。截至2026年元月，台積電已成為其前兩大主要客戶。

錸德集團轉型儲能事業，旗下儲能櫃陸續放量出貨，子公司錸寶並透過轉投來穎供貨電源系統大廠儲盈，間接打入台積電儲能供應鏈，已有出貨實績。

錸德集團在儲能領域展現高度的垂直整合能力，並洽談歐洲、美國等海外客戶新訂單當中，象徵集團已經具備國際級的能源管理實力。

法人看好，台積電對電力需求高漲，儲能相關也將是後續重點，錸德集團也將分一杯羹。

東元方面，早在四年前便已提供節能馬達給空調設備廠商及送風設備廠商，再由相關廠商供應美國設廠的半導體廠。

據了解，東元間接打入的美國客戶，就是台積電美國廠。

東元看準台積電大舉調高資本支出，近期在美國市場推出「整廠節能改造」整合服務，可望間接列入台積美國廠務電源供應商。

市場高度關注東元與半導體龍頭的合作關係，儘管東元基於客戶保密協議，不便評論特定客戶名單，但據了解，其高效能馬達、變頻器及智慧管理軟體，已透過配套合作方式，積極導入多家服務科技大廠的機電設備商供應鏈。

