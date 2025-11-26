台積攜手全球供應鏈衝刺2奈米！2025卓越夥伴名單出爐
[Newtalk新聞] 台積電昨天(25日)舉辦2025年供應鏈管理論壇。台積表示，感謝所有供應鏈夥伴過去一年的並肩同行，展現營運韌性，順利推動二奈米等先進製程與封裝技術研發、優化與產能擴建，並拓展全球生產布局，支持台積以領先技術與卓越製造服務，持續為全球客戶釋放創新。
論壇以「淨零排放—攜手供應鏈共築永續地球」為題，由台積副總經理暨資訊長林宏達博士進行專題分享，探討應用人工智慧成就營運卓越與永續雙贏，開創深具共好價值的創新未來。
為擴大供應商卓越永續作為的影響力，台積電彰顯對供應商永續實績之重視，論壇邀請綠色製造卓越貢獻獲獎供應商，針對新世代製造設備節能創新深入探討。
台積正式發布《營建工地安全宣言》，再次強調「安全」為所有營建工程的第一要務，將致力建立最高標準的營造與監造分立機制，同時延攬國際第三方專家團隊駐場檢視，由安全意識、行為與環境三大面向優化安全機制。
台積資深副總經理暨副共同營運長侯永清表示：「感謝各位供應鏈夥伴再一次在嚴峻挑戰中，展現卓越貢獻與專業精神。透過生態系統中每位成員緊密合作，共同奠定產業領先基石，我們有信心保持充分準備、靈活應變與團結一致，深化供應鏈韌性，推動技術創新、加速淨零轉型，以安全的建廠、穩定的品質，實現下一代先進製程技術、成就永續未來。」
2025年，台積優良供應商卓越表現獎得獎名單如下：
愛德萬測試股份有限公司－卓越量產支援。
萬潤科技股份有限公司－卓越量產支援。
應用材料股份有限公司－綠色製造卓越貢獻暨卓越技術發展與量產支援。
旭化成株式會社－卓越技術發展與量產支援。
艾司摩爾科技股份有限公司－綠色製造卓越貢獻暨卓越量產支援。
Austin Commercial, LP. －新廠建置表現卓越。
佳能株式會社－卓越量產支援。
長春石油化學股份有限公司－卓越量產支援。
中國鋼鐵結構股份有限公司－新廠建置表現卓越。
志聖工業股份有限公司－卓越量產支援。
迪思科高科技股份有限公司－卓越量產支援。
荏原製作所－卓越量產支援。
互助營造股份有限公司－新廠建置表現卓越。
健策精密工業股份有限公司－卓越量產支援。
日商捷時雅股份有限公司－卓越技術發展與量產支援。
美商科磊股份有限公司－卓越量產支援。
KOKUSAI ELECTRIC－卓越量產支援。
科林研發股份有限公司－卓越技術發展與量產支援。
帆宣系統科技股份有限公司－新廠建置安全績效表現卓越。
默克集團－綠色製造卓越貢獻。
村田機械株式會社－新廠自動化表現卓越。
美商昂圖科技股份有限公司－卓越量產支援。
力森諾科集團－卓越技術發展與量產支援。
台灣迪恩士半導體科技股份有限公司－卓越量產支援。
信越半導體株式會社－卓越技術發展與量產支援。
株式會社SUMCO －綠色製造卓越貢獻暨卓越量產支援。
僑力化工股份有限公司－卓越量產支援。
和淞科技股份有限公司－新廠建置表現卓越。
大三億營造股份有限公司－新廠建置安全績效表現卓越。
優貝克科技股份有限公司－卓越量產支援。
