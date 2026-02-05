台積日本廠直攻3奈米 經長：台灣產業不會「空洞化」

台積電（2330）日本熊本二廠擬改由更先進的3奈米製程切入，經濟部長龔明鑫昨（5）日在年終記者會上表示，台積電海外先進製程除了美國，現在再增加日本，但占比仍很低。他強調，台積電先進製程在台灣投資量仍是最大，甚至是最賺錢的。

行政院發言人李慧芝昨天也表示，台灣在全球先進製程產能占比仍將維持80%。政府將持續支持半導體產業發展，並以「台灣為本、全球為目標」原則，與產業界保持密切溝通。

隨著台積電先進製程將陸續在美、日量產，龔明鑫強調，台灣產業不會「空洞化」，因為台積電在台灣的投資並沒有減少，現在是顧客追著台積電跑，台積電則要持續開發先進製程，所以，只要有機會台積電就一定會在台灣投資，「這你放心」，而且後續在台灣的產能，也會非常可觀。

至於台積電陸續擴大海外投資，投審會屆時是否根據「N-1」技術代差原則審查？即海外投資製程，必須落後台灣本土一世代，對此，龔明鑫表示，「N-1」審查標準當初是為了限制國內企業赴中國大陸投資，至於赴其他國家投資，實務上雖也會要求，但實務上，國內企業都是先在台灣研發，成功量產後再移往海外。

