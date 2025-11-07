台積晶片明年漲8-10% iPhone 18成本將大增
美國科技媒體引述爆料人士發布的訊息指出，台積電（2330）已通知蘋果等主要客戶，為反映龐大資本支出與初期良率的挑戰，明年起5奈米以下先進製程將漲價約8%-10%。意味著iPhone 18可能面臨晶片成本大幅上升的挑戰。
MacRumors和Apple Insider都引述爆料人士yeux1122在南韓Naver社群平台發布的訊息，指台積電已開始通知主要客戶明年5奈米製程以下的晶片將漲價8%-10%。但報導也指出，yeux1122過去的爆料準確度好壞參半，也常轉發其他人的推文或未經驗證的傳言。
2奈米製程首度採用環繞閘極（GAA）電晶體技術，大幅提升效能與功耗效率，成本與價格也同步飆升。產業分析師預測，2奈米製程的價格預料將比3奈米高出至少50%。明年問世的iPhone 18 Pro系列的A20晶片，可望是首款採用2奈米晶片的產品。媒體報導推估，2奈米製程的A20晶片單價為280美元左右，將是iPhone最貴的零組件，若蘋果選擇不漲價，可能大幅影響利潤。
業界11月初傳出台積電先進製程產品在今年反映生產成本，明年漲價也將定案，依據客戶規模與採購情況有所不同，台積電先前表示，不評論價格問題，定價以策略導向而非以機會導向，持續與客戶緊密合作以提供價值。
業界指出，台積電9月通知客戶2026年續漲價個位數百分比，連續第四年漲價，也有傳聞是將從2026年起連續漲四年。研究機構與法人先前預測，先進製程2026年報價有望看漲3%至10%不等，連續四年反應生產成本墊高，但認為漲幅仍屬溫和。
台積電歷年漲價狀況，包括在2020-2021年兩度取消年初的銷貨折讓，2023年因產能供不應求、通膨與生產成本提升等綜合考量和客戶溝通調高報價，漲幅個位數百分比且維持此例行作業至今，預期2026年先進製程仍將持續反應生產成本。
