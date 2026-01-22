台積最大客戶換人 蘋果失優先權

輝達創辦人暨執行長黃仁勳近日受訪時透露，輝達已正式重返台積電最大客戶寶座。這是繼2000年PC需求爆發後，輝達再次登頂，象徵台積電的營收支柱已從過去10年的智慧型手機時代跨入高速運算（HPC）盛世。還未量產的嘉義AP7廠去年發生8起工安意外，台積電資深副總暨共同營運長侯永清22日表示，將吸取跨國經驗，進一步提升營建工地安全。

觀察台積電最新財務數據，2024年HPC業務貢獻營收約43％，進入2025年後，則飆升至55％；反觀長期領先的智慧型手機業務，營收占比則下滑至30％-32％；法人分析，數字消長並非蘋果（Apple）需求衰退，而是AI浪潮帶動的HPC成長動能過於強勁，稀釋智慧型手機的占比。

在3奈米製程初期，蘋果仍是台積電最大的首發客戶，但輝達對4、3奈米製程持續追加訂單，在去年第4季出現了黃金交叉；業內人士直言，輝達超越的主因，在於幾乎包下台積電多數的CoWoS先進封裝產能，以支撐其AI晶片的龐大出貨需求。

天風國際證券分析師郭明錤指出，在物理限制與強勁需求下，蘋果已無法像過去10年獲得台積電承諾取得保證產能，也間接證實，在產能供不應求的賣方市場中，誰能為台積電帶來更高獲利，誰才是重要客戶。

儘管輝達營收貢獻度躍居第一，但業內人士指出，台積電清楚過度依賴單一業務的風險，因此在全力支援AI客戶的同時，仍會透過產能分配維持業務多樣性，確保智慧型手機、車用電子及IoT等領域的出貨維持高位。

台積電嘉義AP7廠被視為重要的先進封裝基地，但去年發生8起工安意外，侯永清22日表示，吸取台積電在日、美建廠的跨國經驗，與營建團隊致力提升工安，並將籌組「台灣半導體營建工程安全協會」，強調雖在加速擴產，但營建工地安全仍是最重要的。

國科會南部科學園區管理局長鄭秀絨說，去年台積電嘉義廠工安事故多，今年起南科管理局全面負責工安，會嚴管、不會因為台積電就打折，期待今年不要再有工安事故。