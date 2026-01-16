台積法說傳捷報 半導體、設備股注入強心針！高含「積」ETF再現搶錢潮
[Newtalk新聞] 晶圓代工龍頭台積電（2330）周四（15日）最新法說會釋出佳音，2025 年第四季財報受惠 AI 應用對半導體強勁需求，所有指標均超越財測。財報表現相當搶眼，帶動台積電美股 ADR 當日盤前跳漲 3.3%，股價再突破周二（13日）的 336.16 美元高位，預告台積電「一個人的武林」行情將再出現，帶動一月台股多頭再添柴火。
台積電單季淨利較同期大幅成長 35%，達到新台幣 5,057.4 億元，數字不僅刷新歷史紀錄，更大幅超前市場預期的 4,784 億元，加上市場最關心的 2026 年資本支出，公司揭露將達 520 億～560 億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待。釋出對人工智慧（AI）建設需求的高度信心。
美股周四收盤也反映台積電的超強利多，台積電 ADR（TSM）大漲 4.44%；日月光 ADR（ASX）也漲 1.64%；設備股應用材料（AMAT）更大漲 5.69%；超微（AMD）漲 1.93%；輝達（NVDA）漲 2.13%；博通（AVGO）漲 0.92%；美光（MU）也小漲 0.98%；高通（QCOM）跌 1.91%。
投信法人表示，台積電 ADR 股價大漲，反映市場對其技術領先優勢的高度信心，加上 2026 年資本支出超出市場預期，表示公司已成功轉化全球 AI 基建浪潮為實質獲利，預估台股元月多頭行情有望「積」情再起，直接驅動市場資金持續湧向高含積量ETF，預估ETF新一波搶錢潮將持續鎖定高含積量ETF，建議可掌握「績優」高含積ETF，搶賺台股多頭新升浪「積」不可失。
據 CMoney 統計，台股ETF含積量佔 4 成以上共計 14 檔，觀察今年來績效，新光臺灣半導體30（00904）含息報酬達 12.12%表現最好，富邦科技（0052）也有 8.47% 表現居次，其他高含「積」標的包括元大電子（0053）、元大台灣50（0050）、富邦摩台（0057）、國泰台灣科技龍頭（00881）、富邦台50（006208）及富邦公司治理（00692）等 6 檔，年初以來績效表現也漲逾 7%，與加權股價指數同期間上漲6.38%相比，今年以來績優高含積量ETF含息表現不俗。
新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，台股勢如破竹，2026 年開市後，一口氣衝上 30,000 點歷史大關，帶動市場投資氣氛偏向樂觀，尤其權王台積電基本面前景續旺、股價持續攀歷史新高下，台股第一季股價表現，有機會如同脫彊野馬般繼續衝出，台股半導體族群除了台積電及相關半導體設備外，還有產業供不應求、缺貨題材貫穿 2026 全年的記憶體族群，包括高頻寬記憶體 HBM、傳統 DRAM 存儲記憶體、NAND Flash 快閃記憶體等。
詹佳峯認為，先前舉辦的今年 CES 展，科技巨頭提到未來 AI 將進入實體 AI 世界，包括自駕車、機器人等皆為物理 AI 應用落地場域；同時，代理 AI 也將如火如荼發展，背後將牽動未來極為廣大的邊緣 AI 等智慧裝置，如 AI PC、AI 手機等，都極需要半導體關鍵零組件，包括晶片、先進製程封裝、ASIC 等作為實體 AI 的底層基建，未來在實體 AI 時代下，中長期投資展望持續看好。
2026 年全球進入實體 AI 時代，全球 AI 基建潮持續、背後仍急需仰賴台灣硬體及半導體產業鏈的重量級企業，持續扮演全球 AI 軍火庫與火車頭。台新投信ETF投資團隊表示，未來幾年將持續大啖 AI 硬體紅利，建議投資人現階段想布局台股，宜破除指數高點魔咒，若擔憂市場出現明顯拉回，可考慮布局台股半導體等產業型，或鎖定具績優表現的高含「積」量ETF 來配置，可透過「定期定額」策略參與，達到 2026 年追成長產業、降個股資金輪動風險、防地緣政治干擾波動，穩健掌握台股未來 AI 黃金投資機遇。
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
