台積法說報喜…台股勁揚創高 千張大戶掃貨八檔

台股上周一路驚驚漲，周五（16日）更在台積電法說後利多、台美關稅談判取得突破性進展推升下大漲598點，帶動全周勁揚1,119點，漲幅3.7%。隨指數持續創下歷史新高，吸引千張大戶群大舉追捧，強勢力挺包括南亞、群創、聯電等市場指標股。

市場千張大戶群上周開掛大舉進場追捧，使得單周人數激增323人，其中人數增加較多的，包括東和（1414）21人、南亞（1303）13人、國碩（2406）12人，強茂（2481）、東元（1504）、群創（3481）、榮科（4989）、兆赫（2485）等均為十人。

排名位列第五至十名，分別為永光（1711）九人，華榮（1608）、聯電（2303）、天方能源（3073）等均增加八人，矽格七人，富邦金（2881）、菱生（2369）、燿華（2367）、廣達（2382）、臻鼎-KY（4958）、仁寶（2324）、慧洋-KY（2637）、康舒（6282）、文曄（3036）等均為六人，華新科（2492）、陽明（2609）、大同（2371）、華新、世界（5347）等均為五人，南茂（8150）、力積電、南電（8046）等則為四人。

觀察千張大戶增加人數較多的個股，均為近期強勢指標股，顯示在行情持續上漲的吸引下，連大戶群也按捺不住追買的情緒積極追捧，暗喻元月資金行情可期。

法人指出，台股一路走揚向上，原本市場千張大戶每周屢有增減為常態，不過由於台積電法說繳出亮眼成績單後，推升指數勁揚創高，各題材股也紛紛借勢發揮，激勵大戶群奮勇大買，積極搶進市場相關指標股，激勵股價強勢表態。

南亞今年營運受惠南亞科獲利貢獻，加上電子級玻纖布供不應求、且標準銅箔供貨也轉趨緊缺下有利加工費走升。法人預估南亞今年EPS將上看4.46元水準，較去年的0.57元激增6.8倍，因而吸引大戶加持。

強茂由於AI需求強勁，除原有產品市占提升外，更滲透到其他CSP客戶；另一方面，安世轉單貢獻將逐步顯現，因此法人上調強茂今年每股稅後純益至4.76元，年增幅高達57.1%。受獲利激增吸引，大戶群大砸銀彈也毫不手軟。

力積電受惠記憶體報價上漲與出貨提升，加上銅鑼廠以18億美元售予美光的利多發酵，預期有機會吸引市場大戶持續加碼。

