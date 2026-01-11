台積法說提前報喜！ 多頭、後市展望一次看

台積電法說會將於本周登場。（圖／報系資料照）

剛公布12月強勁業績的台積電（2330）法說會將於本周登場，台積電ADR 9日上漲1.77％，帶動費城半導體指數上漲2.7％，雙雙再創歷史新高。法人表示，1、2月為台股漲勢最強勁的兩個月份，加上月底AI教父黃仁勳來台兆元宴等利多題材，有利延續多頭氣勢。

台積電9日公布其去年12月營收為3350.03億元，月減2.5%、年增20.4%，創同期新高，並連續6個月營收超過3000億元大關。第四季合併營收為1.05兆元，季增5.7%、年增20.5%；2025年合併營收再刷新新紀錄達3.81兆元，年增率達31.6%，創年度營收歷史新高。

市場密切關注台積電於15日舉行的法說會，屆時法人將聚焦美日擴產近況、AI營收比重、CoWoS產能分配以及資本支出展望。隨著CES展延續AI熱門話題，加上2奈米產能放量速度優於預期，數據將直接影響法人對其未來獲利成長的評價模型，成為能否支撐股價表現的關鍵。

近期多頭延續推升其股價與市值屢創歷史新高，目前市值已直逼44兆元大關，正式超越博通與Meta躍升為全球市值第六大企業，同時也是全球前十大公司中唯一的非美系企業。

上週台股紙書續創新高30593點，從籌碼面來看，外資上周終結連2周買超，轉為賣超434億元，投信連3周賣超，顯示內外資大型法人均居高思危，買盤主要是由中小業內主力和散戶湧進。

