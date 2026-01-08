台積洩密案 再押1工程師

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，前工程師陳韋傑（右）8日移審智商法院，裁定羈押禁見3月。（黃世麒攝）

台灣高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，先前查出工程師陳力銘勾結吳秉駿、戈一平竊取2奈米製程原料、設備技術機密資料，近日再查出工程師陳韋傑也涉竊取核心技術，以及東京威力科創主管盧怡尹協助湮滅證據，依違反《國家安全法》追加起訴陳、盧2人。陳韋傑8日移審智商法院，合議庭開庭後裁定羈押禁見3月。

檢方查出，曾任台積電12廠良率部門工程師陳力銘因小孩生病，經濟壓力沉重，跳槽東京威力科創後，因東京威力科創雖完成台積電2奈米試車初產，但後續測試量產階段卻屢屢失敗，因此鋌而走險，請託有師徒關係的吳秉駿、戈一平2人幫忙。

陳力銘為求保險起見，還找上也是工程師的陳韋傑以手機偷拍電腦螢幕的2奈米製程原料、設備技術機密照片數十張，再上傳東京威力科創公司雲端硬碟，供公司參考。

智商法院8日下午開庭後，合議庭認為，陳韋傑雖坦承借用不知情同事帳號密碼登入台積電公司資料庫，擅自重製取得台積電國安營業祕密資訊，並傳送給陳力銘，但矢口否認有何違反《國安法》犯行。

合議庭依據相關事證，認定陳韋傑涉犯《國家安全法》犯嫌重大，並以他對於犯罪情節、手段等供詞不僅前後所述不一，對犯罪細節有避重就輕推諉之情，加上他曾在案發後與陳力銘聯繫，知悉陳力銘因該案被調查後，馬上換手機與公務電腦，認定有勾串共犯、湮滅證據之虞，雖陳力銘已被羈押，但兩人共犯情節仍需釐清，因此有羈押原因存在。

合議庭認為，陳韋傑所涉犯罪，不僅損及個別企業利益，並有重大損害國家安全、產業競爭力及經濟發展情形，權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由的私益及防禦權受限制的程度，為確保日後審判及刑罰執行能夠順利進行，有羈押必要性，裁定羈押3月並禁止接見、通信。