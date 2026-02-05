台積熊本二廠製程有望大升級 中美晶集團躍大贏家

台積電日本熊本二廠製程技術有望大升級，中美晶（5483）集團成為大贏家，包括旗下包括半導體矽晶圓廠環球晶與特用化學品廠台特化都已是台積電重要供應鏈夥伴，也是台灣少數能提供台積電多項關鍵生產材料與耗材解決方案的廠商，並具備日本在地供貨優勢。

外界預期，中美晶集團量能大開，隨著台積電在日本設立先進製程產能，中美晶集團也將擴大搶食相關商機。

矽晶圓廠環球晶是中美晶集團最重要的營收來源，該公司原本在日本就擁有龐大產能，共有新潟、德山、關川及宇都宮等廠區，及小國長晶中心。雖然日本擁有信越與勝高這兩大矽晶圓廠，但環球晶也是全球前三大半導體矽晶圓廠之一，且擁有日本生產據點，外界估計，應當可以就近供應台積電熊本廠所需。環球晶則表示，不評論客戶合作細節。

廣告 廣告

環球晶董事長徐秀蘭先前提到，現在各國政府比前幾年更在意在地供應，該公司在亞洲新增的產能，供應逐漸提升，包括日本廠區的情況都來到新高。部分客戶更指定排除特定地區的供貨，該公司產能正好是建置於大家滿意的地方。此刻大家對在地供應與供應韌性的重視程度，遠高於前幾年。

【看原文連結】

更多udn報導

身價8億人瑞閃婚…看護等人超可惡？律師：翻案門檻極高

櫻花妹1疏忽愛車被「大雪壓毀」 車頂凹出V字慘況曝

連喝3天也不膩！她來台嚐「神級手搖」讚南韓喝不到

白鹿「胸前挖空」直接封神！紅裙開衩氣場全開