台積熊本廠攻3奈米…藍委：矽盾破窗 經長：最先進製程留台

經濟部長龔明鑫相信，台積電最先進、最大量、最賺錢的製程技術，一定會是在台灣。圖為台積電寶山研發中心一景。

台積電評估日本熊本二廠升級為三奈米的先進製程，在野黨質疑，三奈米製程外移是質變訊號，台灣「矽盾」恐成「破窗」。經濟部長龔明鑫昨說，即使台積電在日本建立先進製程產線，海外先進產能比重頂多增加一、兩個百分點；行政院發言人李慧芝說，台灣在全球先進製程產能中的占比仍維持八成，台積電在台布局先進製程領先全球，海外發展是基於客戶需求，並非取代台灣。

國民黨立委許宇甄表示，台灣「矽盾」將成「破窗」，護國神山不再保護台灣，這是台灣產業空洞化的序曲；當美日供應鏈自主性逐步提升、先進製程的「去台灣化」加速推進，台灣不可替代性即下滑。立委吳宗憲說，高階製程、晶片的主要供應都移到其他國家，台灣的戰略價值一定會降低，影響國安和經濟。

「矽盾確實在變薄，但不是明天就垮。」民眾黨立委洪毓祥指出，三奈米製程外移是質變訊號，完全牴觸「先進製程要留在台灣」的戰略目標。

龔明鑫表示，國內企業都是先在台灣研發，成功量產後再移往海外。台積電的產能現在是被客戶追著跑，台積電會持續增加在台灣的投資金額，他相信，台積電最先進、最大量、最賺錢的製程技術，一定會是在台灣。

