台積熊本2廠為何突喊升級？ 專家：抒解3奈米客戶需求！且宣示壓制Rapidus

台積電董事長暨總裁魏哲家5日早上前往日本首相官邸會見日相高市早苗，宣布熊本2廠改採3奈米製程。路透社



台積電董事長暨總裁魏哲家今日（2/5）前往日本首相官邸會見日相高市早苗，會中宣布日本熊本2廠將升級改採3奈米先進製程。產業專家指出，此舉對台日雙方來說，都是朝好的方向來走；甚至對日本晶圓製造商Rapidus於官方扶植的地位，產生稍微壓制的效果。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，台積電熊本2廠原本預計導入6/7奈米製程，但由於客戶需求未如預期，未來即便產能開出，也面臨產能利用率無法填滿的窘境。

再者，目前台積電3奈米處於供不應求、客戶接單爆滿情形，未來熊本2廠直接匯入3奈米製程，對於台積電來說，可以緩解客戶對3奈米的強勁需求，可從熊本2廠及時供應。

另對於日方來說，日本政府希望台積電能以先進製程落地日本，半導體是非常重要的戰略物資，而日本當地業者尚無法擁有商業化的先進製程產能。她說，倘若未來台積電在熊本2廠能落實3奈米製程量產，日本就能擁有在地化先進製程產能；這對於台日雙方來說，都是朝比較好的方向來走。

此外，台積電若能在日本開出3奈米產能，屆時也能稍微壓制Rapidus，因為現在Rapidus已開始逐步走向商業化過程，台積電在日本量產3奈米，對Rapidus在日本官方扶植的地位，產生壓制性的宣示效果。

