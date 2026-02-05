台積熊本2廠製程 擬升3奈米

台積電董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，並提到興建中的熊本2廠（JASM）製程技術，正評估從6／7奈米升級為3奈米製程；魏哲家指出，受惠於全球AI晶片需求超乎預期，台積電必須重新審視產能配置。此外，業界傳出台積電將於下周，首度在日本舉行董事會，是台積電繼去年2月首度在美國亞利桑那州召開海外董事會後，再次將最高決策層級會議移往海外。

對日本政壇而言，宣布投資升級的時機點，恰逢日本眾議院大選前夕，被視為首相高市早苗的政績亮點。在選舉氛圍籠罩下，高市早苗推動以AI與半導體為核心的「高市經濟學」，而台積電的評估建置3奈米製程的消息，為自民黨選情打下一劑強心針。

廣告 廣告

除產能升級，業界也傳出台積電將在下周首度在日本舉行董事會，反映出對日本熊本廠的高度重視，更落實在地決策的深耕，強化與Sony、豐田等日本合資夥伴的關係。台積電指出，魏哲家相信日本前瞻性的半導體政策將為半導體產業帶來顯著的預期效益。

盤點目前台積電海外廠進度，目前新竹寶山、高雄楠梓的2奈米製程已量產；新竹、台中的A16、A14製程還在研發、初期試產中，預計量產時間在今年下半年以及2028年。美國亞利桑那州Fab21 P1廠的4奈米去年第1季量產，P2廠的3奈米正在裝機，量產時程提前至2027下半年；日本熊本1廠的成熟製程已在2024年第4季量產，熊本2廠原訂為6／7奈米，預計在2027年量產，不過5日台積電表示正在評估導入3奈米製程，以支持客戶需求，目前廠房主體建置中；至於德國德勒斯登廠主體結構施工中，預計在2027年開始量產28／22nm、16／12nm。

由於日本熊本2廠投產3奈米製程的時間在2027年，與Fab21 P2廠同步，依台積電的技術藍圖，2奈米已在去年量產，今年量產A16製程，屆時A14製程已經在試產，符合「N-1（落後最新製程一個世代）」原則。惟經長龔明鑫說，這個規範是針對中國，至於其他國家，技術上本來跟台灣就會有落差，不必有法規限制。最先進製程在台灣做研發，量產完以後，才有可能應用到海外。

龔明鑫之前指出，2036年5奈米以下海外先進製程占比僅2成。對於熊本2廠可能提升為3奈米，龔明鑫回應，這僅比原先估計海外占比多1、2個百分點，台灣仍會保有最大的產量。目前不管是熊本2廠3奈米案，還是加碼投資美國案都未到經濟部，龔明鑫說，如收到案件，會從國家安全跟整體產業角度做審查。