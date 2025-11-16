台積營收 明年續破千億美元關卡

台積電受惠輝達、超微、博通等大客戶訂單湧入，法人看好今年ＡＩ相關營收將倍數成長，蓄勢挑戰新台幣兆元大關之餘，明年持續看增，將連三年改寫新猷，挹注台積電二○二六年美元營收持續飛越千億美元關卡，訂單能見度直達二○二八年。

法人分析，台積電客戶群的ＡＩ新創應用持續遍地開花，讓台積電訂單滿手，估計明年ＡＩ營收也有望突破四百億美元（約一點二四兆元台幣）。

業界說，觀察台積電客戶群持續預訂三奈米以下先進製程產能，不僅是蘋果、非蘋陣營也相當積極，雖然台積已預告反映銷售價值來釐清真實需求，仍阻擋不了客戶群在ＡＩ軍備競賽之下，預定產能的力道，訂單一路看到二○二八年。

技術應用上，台積電最先進的二奈米製程已如期量產，公司預估在智慧機、高速運算和ＡＩ應用的推動下，二○二六年二奈米業務將快速成長。此外，台積電早已和全球所有ＡＩ創新夥伴合作，台積電董事長暨總裁魏哲家先前也曾在法說會上提到，台積電預期二○二八年伺服器ＡＩ處理器營收占整體營收比重將超過百分之廿。

不過，「經濟學人」指出，ＡＩ支出熱潮雖大幅提高晶片需求，也引發晶片供應日益緊俏疑慮，惟台積電增產速度不如客戶期望，主要是台積電基於過去半導體景氣興衰的經驗，對大幅增產抱持審慎態度。

「經濟學人」指出，晶片業長期以來的景氣循環，都是先出現供應緊俏，業者擴產以滿足需求後，在需求降溫時面臨產能過剩困境。而且，擴增產能代價高昂且緩慢，一座先進晶圓廠成本約兩百億美元，需時三到四年，在美國建廠成本更高。

尤其台積在新冠疫情期間提高投資，以緩解成熟製程晶片短缺，現在這些產能卻未被充分利用，憂心重蹈覆轍；另外，台積電也可能擔心，若英特爾和三星電子最終解決生產問題，ＡＩ晶片市場可能轉為供過於求。然而，呼籲增加產能的晶片設計商，不會分攤建廠成本，儘管客戶會對台積的謹慎態度感到挫折，也不該指望台積改變態度。

