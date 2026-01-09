台積產能重分配1》再砸62億獵地 看懂「護國神山」布局美國

晶圓代工龍頭台積電再度出手，8日公告斥資1.97億美元（約新台幣62億元），取得美國亞利桑那州土地。台積電持續「獵地」，究竟是滿足客戶的先進製程需求，或暗藏更長線、攸關全球供應鏈重組的戰略盤算？

事實上，這並非突如其來的決策。台積電董事長魏哲家早在2025年10月法說會預告，將在既有美國廠區週邊取得更多土地，確保未來營運擴張有更彈性的空間。如今，這紙公告，被外界視為循計畫按表操課，也意味台積電投資美國已從「先設廠」邁入「長期深耕」階段。

從單一晶圓廠到完整基地

回顧台積電赴美設廠的歷程，最初目的是回應美國政府與主要客戶對供應鏈安全的要求。然而，隨著地緣政治風險升高、AI和高效能運算需求快速成長，台積電的美國藍圖不斷升級。

廣告 廣告

台積電已對外揭示，未來在亞利桑那州的總投資金額上看1,650億美元，規劃建置6座12吋晶圓廠、2座先進封裝廠以及1座研發中心，目標是形成一個可獨立運作的超大型晶圓廠聚落（GIGAFAB）。

這樣的配置，不只是服務單一世代製程，而是希望在美國建立完整的先進製造節點，直接對接智慧手機、AI與HPC等關鍵應用。對台積電而言，這次再度「獵地」，重點不在當下產能，而是為未來10年的技術演進與擴廠節奏預留空間。

高成本下的戰略選擇

市場也清楚，美國並非低成本生產基地。從人力、建廠到設備折舊，美國廠的整體營運成本明顯高於台灣，同樣製程的毛利率難以相比。然而，即便財務壓力不小，台積電仍持續加碼，顯示這是一項帶有高度戰略性的選擇，而非單純追求短期獲利。

產業界指出，布局美國的真正價值，在於確保先進製程供應的「可預期性」。對高度依賴台積電的國際大客戶而言，能否在美國本土取得穩定產能，已成為評估合作關係的重要條件。

「護國神山」的下一步

從這次62億元獵地案來看，台積電的美國策略已進入新的層次。過去是「先設廠、先量產」，現在則是「先卡位、先備好舞台」。每一次投資動作，看似分散，實則圍繞同一個核心：確保在全球半導體供應鏈重組過程中，始終站在最關鍵的位置。

對外界而言，這不只是台積電多買了一塊地，而是護國神山如何在政治、產業與技術多重壓力下，重新配置自身角色的縮影。當美國成為台積電長期布局的重要一環，下一步牽動公司成長路徑，也將持續影響全球半導體版圖的走向。