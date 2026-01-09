台積產能重分配2》成熟製程產能外移？「他」浮上檯面撐起台系供應鏈

近期半導體圈盛傳，隨著先進製程與先進封裝需求急速放大，台灣成熟製程正悄然進入「重新洗牌」階段，市場開始出現疑問：成熟製程產能是否正走向外移？在這波產線與訂單調整中，世界先進新加坡12吋廠被點名浮上檯面，成為撐起台系供應鏈穩定運作的關鍵角色，背後牽動的產業效應，正逐步發酵。

半導體圈人士表示，這一波調整的源頭，來自先進製程與先進封裝需求過於強勁，隨著AI（人工智慧）、HPC（高效能運算）晶片持續放量，台積電資源集中發展高毛利的2奈米、3奈米，以及CoWoS製程中的CoW產能。

他直言，當現有的12吋廠房空間有限情況下，台積電要衝先進製程，成熟製程自然會被重新安排至更合適地位置，「這不是單一公司能避免的選擇，而是產業現實。」

市場聚焦世界先進能否撐起關鍵節點

這波產能重分配，也牽動後段供應鏈。業界人士透露，隨著晶圓端調整產線配置，封測、測試等環節的委外比重有提高趨勢，讓部分台系封測廠商迎來新機會。整體來看，並非單點移動，而是整條供應鏈的再平衡，「現在看到的只是開端，真正的變化會在未來1至2年慢慢浮現。」

市場傳聞，台積電內部正評估調整部分成熟製程設備配置，相關產能是否轉由世界先進新加坡12吋廠承接，台積電與世界先進皆未正面回應。如今，市場關注世界先進是否承接更多成熟製程訂單，能否在產能、良率與交期，穩住台系供應鏈的整體節奏。

產業界普遍認為，成熟製程不會消失，但其角色正在被重新定義。當先進製程持續推進、產能資源高度集中，「誰來撐住成熟製程」這個問題，答案正逐漸浮現。