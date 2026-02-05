台積產能2028年4成落地美國 龔明鑫回應

財經中心／廖珪如報導

經濟部今（6）日舉行年終記者會，對於媒體關切台積電赴美、日恐怕掏空台灣的議題，經濟部長龔明鑫指出，台積電對台投資持續增加，被顧客追著跑，只會加大對台投資，沒有赴美、赴日投資空洞化的問題。台積電後續產能非常可觀，在日本投資最主要原因是因應當地客戶需求，在日本蓋廠可以應用在車用電子，AI Server方面也有，但台積電最大量投資絕對是在台灣。

此外，美國方面曾提到2028年產能要有4成在美國，這「我也算不出來」，因為增加的新廠也要明年才能蓋好，所以產能2028年有4成在美國，這不太可能，這用算的就知道。至於台美關稅的部分，經濟部長龔明鑫說希望很快就簽署，行政部門也會充分說明，讓大家知道目前的談判結果是最好的結果，不要變成韓國的狀態。

