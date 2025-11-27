台積破兩千？台灣付主角代價、下個輝達浮出…2026斷層新世界經濟大預測
斷層、鴻溝、分化，這是未來一年全球經濟的面貌。
「全球金融系統面臨深層斷層線，」國際清算銀行（BIS）說。
「大分化」（TheGreatBifurcation），花旗集團報告描述。
「尖銳的區域斷層。」這是世界經濟論壇（WEF）首席經濟學家展望報告，對明年全球經濟的註解。
斷層（Fault），不只是地面裂一條「縫」。它的定義是：地壳在長期力量作用下，發生破裂、位移，導致原本連續的一整塊地層，被分成2塊或更多，並開始以不同速度、不同方向移動。
地緣政治與AI的崛起，正從各國政府到企業競爭，國家內部都正出現斷層。
斷層的一邊是贏家，另一邊則是被拋在後面的輸家，他們之間有一道無法跨越的鴻溝。
下個輝達與OpenAI浮出？菲律賓成類金磚
2026年全球股市、經濟是好或壞，就看AI！但輝達傳出財報有鬼，Google正把OpenAI踢下王位，下個輝達與OpenAI浮出，AI泡沫化還沒來，已出現巨大位移！世界變得又笨、又慢、又貴，債成最大亂流、菲律賓成類金磚國、下笨工夫的企業翻身了。
斷層新世界，每個人都要有新的思維來面對新局。這將是2026年最大課題。
AI熱潮成唯一支撐！
經濟成長率四小龍第一，薪資卻墊底
以下讓我們先看台灣。2026年，台灣將成為全球經濟要角之一，但這些斷層另一邊的輸家，就是台灣成為要付的代價。
明年，台灣經濟數據將非常亮眼，經濟成長率和香港並居亞洲四小龍之冠，人均GDP更將首次突破4萬美元，超車日、韓。台股市值也已位居全球前10大，比德國還高。
但，另一邊卻成了輸家。
當台灣電子科技業出口屢創新高，傳統產業卻幾乎躺平；當台灣人均GDP將超日本，卻有1/2勞工每月經常性薪資不到新台幣4萬元；當台積電晶片供不應求，台灣自行車外銷美國卻幾乎腰斬。
現在，全球正從一個世界，變成3大陣營：中國、美國，與其他，高關稅導致的不確定性仍會持續，所以大家會說明年是分化年。
國際貨幣基金2025年10月報告預測，明年全球經濟成長率為3％，美國大約只能「保2」，中國則從去年5％掉到明年4.2％。
貿易順差是台灣經濟成長主要動力之一，而貿易順差前2大來源就是美、中。若這2大經濟體減速，台灣貿易受衝擊，也將影響經濟。
目前，台灣的經濟成長率表現亮眼，主要受惠於人工智慧熱潮。但AI幻覺籠罩下，只靠AI經濟是危險的。若科技產業一旦反轉，其他部門無法接棒，整個經濟恐將失速，這是未來隱憂。
2025年10月初，全台放無薪假人數逾8,500人，是半年前3倍以上，增加最快的來自民生與化學工業。
只有少數人富的狀況，加上通膨壓力，讓台灣內需力道減弱，大家在台灣消費更保守，今年1至9月單月零售額，只有3個月和去年相比是正成長。
內需消費源自一般民眾購買力。雖然2026年台灣人均GDP突破4萬美元，超越日、韓，但台灣薪資水準在亞洲四小龍裡墊底。
2大資金排擠效應！
重押美國與國防，好壞參半
明年，我們除了要更小心的去應對科技與非科技業，GDP與薪資間的巨大落差外，台灣還要面對另一個斷層，那就是資金排擠效應。
第一，為了換取美國關稅下降，台灣將可能對美國投資數千億美元。這會排擠廠商對台灣本地的投資。
第二，2026年台灣國防支出大幅成長逾22％，來到約新台幣9,500億元，這將會排擠公共建設等支出。
迎戰斷層新世界，從政府、企業或個人，大家都得認真做「取捨」。
當你選擇在斷層的這一邊，也就意味著放棄另一邊。對企業來說，這意味著沒有通吃的空間，要麼選這邊或那邊，中間有一道無法跨越的障礙；若不選擇，就是打迷糊仗。
同時，因為斷層出現，原本一體的社會與經濟，被割裂成2邊。多數人民的相對剝奪感更嚴重。可以想見，明年的台灣會更敏感。
